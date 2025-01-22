Η Ινδία καλοπιάνει τον Τραμπ δεχόμενη πίσω 18.000 Ινδούς μετανάστες

Η κυβέρνηση της Ινδίας σχεδιάζει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να πάρει πίσω όλους τους Ινδούς πολίτες που διαμένουν παράνομα στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να δείξει στον νέο Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι πρόθυμη να συμμορφωθεί με τις επιταγές του περί μετανάστευσης ώστε να αποφύγει έναν εμπορικό πόλεμο.

Οι ΗΠΑ έχουν εντοπίσει περίπου 18.000 Ινδούς μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα χωρίς έγγραφα, του οποίους ετοιμάζονται να στείλουν πίσω στην πατρίδα τους. Η Ινδία θα επαληθεύσει τα στοιχεία τους και θα ξεκινήσει τη διαδικασία απέλασης, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Ο αριθμός των παράνομων Ινδών μεταναστών στις ΗΠΑ ενδεχομένως όμως να είναι πολύ μεγαλύτερος, δεδομένου ότι δεν είναι σαφές πόσοι Ινδοί χωρίς έγγραφα ζουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το Νέο Δελχί, όπως και πολλές άλλες χώρες, έχει ξεκινήσει παρασκηνιακές ενέργειες προκειμένου να κατευνάσει την κυβέρνηση Τραμπ, σε μια προσπάθεια να αποφύγει ει δυνατόν τις εμπορικές απειλές του νέου Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έχει αναδείξει σε προτεραιότητα της πολιτικής του την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης.

Ήδη, μόλις μερικές ώρες μετά την ορκωμοσία του τη Δευτέρα, ο Τραμπ ξεκίνησε να θέτει σε εφαρμογή το σχέδιό για το σφράγισμα των συνόρων, υπογράφοντας διάταγμα που αίρει το δικαίωμα του εδάφους, δηλαδή την αυτόματη απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας από όποιον γεννιέται στις ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε την αποστολή στρατευμάτων στα σύνορα με το Μεξικό.

Σε αντάλλαγμα για αυτήν τη συνεργασία της η Ινδία ελπίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα διατηρήσει τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης που επιτρέπουν σε πολίτες της να εισέλθουν στις ΗΠΑ, όπως η χορήγηση φοιτητικής βίζας και η βίζα H-1B για ειδικευμένους εργαζόμενους. Σημειώνεται ότι οι Ινδοί πολίτες αποτελούν σχεδόν τα 3/4 των 386.000 μεταναστών που έλαβαν βίζα H-1B το 2023, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επιστροφή των μεταναστών που βρίσκονται στις ΗΠΑ χωρίς έγγραφα θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει αρνητικά τις συμφωνίες εργασίας και κινητικότητας που έχει συνάψει η Ινδία με άλλες χώρες, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα της έλλειψης θέσεων εργασίας στην Ινδία, η κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει υπογράψει συμφωνίες μετανάστευσης με σειρά χωρών τα τελευταία χρόνια, όπως η Ταϊβάν, η Σαουδική Αραβία, η Ιαπωνία, το Ισραήλ και άλλες.

Το θέμα της παράνομης εισόδου μεταναστών από την Ινδία στις ΗΠΑ έχει ήδη απασχολήσει τις πρώτες συνομιλίες των δύο χωρών. Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραχμανγιάμ Τζαϊσάνκαρ στην Ουάσιγκτον, όπου ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε την επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να προωθήσει τους οικονομικούς δεσμούς με το Νέο Δελχί αλλά και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τους παράτυπους μετανάστες, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Στο πλαίσιο της συνεργασίας Ινδίας-ΗΠΑ για τη μετανάστευση και την κινητικότητα, και οι δύο πλευρές συμμετέχουν σε μια διαδικασία για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης. Αυτό έχει στόχο να δημιουργηθούν περισσότερες οδοί νόμιμης μετανάστευση από την Ινδία στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ραντίρ Τζαϊσουάλ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας. «Η τελευταία απέλαση Ινδών υπηκόων από τις ΗΠΑ με ναυλωμένη πτήση είναι αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη διαδικασία επαναπατρισμού Ινδών πολιτών που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο.

Αυξάνονται οι Ινδοί μετανάστες στα βόρεια σύνορα των ΗΠΑ

Ο αριθμός των παράτυπων Ινδών μεταναστών στις ΗΠΑ είναι σχετικά μικρός, αντιστοιχώντας περίπου στο 3% των παράνομων διελεύσεων που χειρίστηκαν οι αμερικανικές συνοριακές αρχές το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ, καθώς ο μεγαλύτερο αριθμός παράτυπων μεταναστών προέρχεται από χώρες της Λατινικής Αμερικής όπως το Μεξικό, η Βενεζουέλα και η Γουατεμάλα.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι παράνομες είσοδοι Ινδών έχει αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα στα βόρεια σύνορα των ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το 1/4 των παράνομων διελεύσεων.

Αν και ο συνολικός αριθμός των Ινδών μεταναστών χωρίς έγγραφα που βρίσκονται στις ΗΠΑ δεν σαφής, έκθεση του υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας που δημοσιεύθηκε πέρυσι υπολόγιζε ότι το 2022 διέμεναν στη χώρα περίπου 220.000 παράτυποι Ινδοί μετανάστες.

Ο Μόντι καλοπιάνει τον Τραμπ

Η τελευταία αυτή πρωτοβουλία του Νέου Δελχί λαμβάνει χώρα υπό τη σκιά ενός ενδεχόμενου εμπορικού πολέμου. Παρότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι φαίνεται να διατηρεί φιλικούς δεσμούς με τον Τραμπ και χαιρέτησε την εκλογή του στην προεδρία, πάντα εγκυμονεί ο κίνδυνος να εμπλακεί η Ινδία σε έναν δαπανηρό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Άλλωστε, ο Τραμπ έχει επανειλημμένως παραπονεθεί ότι οι υψηλοί φόροι εισαγωγών της Ινδίας βλάπτουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις και έχει υποσχεθεί να επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές ινδικών προϊόντων.

Προς το παρόν, πάντως, στις πρώτες του ώρες στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει στρέψει το στόχαστρό του στους γείτονές του, ανακοινώνοντας τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς έως και 25% στο Μεξικό και στον Καναδά από την 1η Φεβρουαρίου, κατηγορώντας τους ότι «επιτρέπουν σε τεράστιο αριθμό ανθρώπων» να εισέλθουν στις ΗΠΑ, ενώ την Τρίτη ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επιβολή πρόσθετων δασμών 10% στην Κίνα, επίσης από την 1η Φεβρουαρίου.



Πηγή: skai.gr

