Η Ινδία θα σταματήσει να δέχεται πετρελαιοφόρα που έχουν επιβάλλει κυρώσεις οι ΗΠΑ

Η Ινδία θα σταματήσει να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές με πετρελαιοφόρα και εταιρείες, που έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για το ρόλο τους στη μεταφορά φορτίων για τη Ρωσία.

Την Παρασκευή, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις πιο επιθετικές κυρώσεις στο ρωσικό ενεργειακό εμπόριο, λίγες μέρες πριν διαδεχθεί τον Τζο Μπάιντεν στην προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι τιμές του πετρελαίου έκτοτε έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι καθώς βασικοί έμποροι, ασφαλιστές - και περίπου 160 δεξαμενόπλοια – συμπεριλαμβάνονται στη λίστα του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων.

Οι προηγούμενες κυρώσεις των ΗΠΑ σε δεξαμενόπλοια αποδείχθηκαν εξαιρετικά αποτελεσματικές, εγείροντας το ερώτημα για το ποια θα είναι η απάντηση των αγοραστών στα μέτρα της Παρασκευής.

Ανώτερος Ινδός αξιωματούχος είπε στους δημοσιογράφους ότι στα πλοία που έχουν επιβληθεί κυρώσεις δεν θα επιτρέπεται να εκφορτώσουν. Από αυτόν τον κανόνα θα εξαιρεθούν τα πλοία που ναυλώθηκαν πριν από τις 10 Ιανουαρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκφορτώσουν έως τις 12 Μαρτίου.

Ο ίδιος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε επίσης:

Ο αντίκτυπος των κυρώσεων θα γίνει αισθητός όταν λήξει η περίοδος εκκαθάρισης σε δύο μήνες

Η προμήθεια πετρελαίου δεν είναι θέμα. Ο ΟΠΕΚ έχει 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε πλεονάζοντα αποθέματα, ενώ προμηθευτές εκτός ΟΠΕΚ όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Γουιάνα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή

Η τιμή είναι ένα θέμα, αλλά το ράλι πάνω από τα $80 δεν αναμένεται να διαρκέσει πολύ

Τα διυλιστήρια πετρελαίου της Ινδίας οδεύουν προς διαπραγμάτευση προθεσμιακών συμφωνιών προμήθειας με προμηθευτές της Μέσης Ανατολής. Ανάλογα με την αγορά, μπορεί να ζητήσουν μεγαλύτερες ποσότητες

Η Ινδία εξετάζει τι θα γίνει με το μερίδιο που κατέχουν κρατικές εταιρείες στο ρωσικό πετρελαϊκό έργο Vostok στο οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις

Τα διυλιστήρια της Ινδίας ενδέχεται να χάσουν τις εκπτώσεις από το ρωσικό πετρέλαιο, εάν ο εφοδιασμός μειωθεί

Η Ρωσία δεν έχει προβεί ακόμη σε ανακοινώσεις σχετικά με τις κυρώσεις

Η Ρωσία θα βρει τρόπους να φτάσουν τα φορτία της στην Ινδία

Οι ινδικές τράπεζες θα ζητήσουν πιστοποιητικά προέλευσης για να διασφαλίσουν ότι το πετρέλαιο δεν προέρχεται από προμηθευτές στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις



Πηγή: The Washington Post

