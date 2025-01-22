Ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτηρίζεται γεράκι έναντι της Κίνας, συναντήθηκε χθες Τρίτη με τους ομολόγους του της Ιαπωνίας, της Ινδίας και της Αυστραλίας, την πρώτη του ημέρα στο αξίωμα του επικεφαλής της διπλωματίας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση, στην έδρα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς οι τρεις χώρες έχουν συγκροτήσει συμμαχία για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιρροής και ισχύος της Κίνας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και πέραν αυτής.

Ο κ. Ρούμπιο δεν έκανε καμιά δήλωση στον Τύπο και επρόκειτο κατόπιν να έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους τρεις ομολόγους του, τον Ιάπωνα Ιουάγια Τακέσι, τον Ινδό Σουμπραμάνιαμ Τζαϊσανκάρ και την Αυστραλή Πένι Γουόνγκ.

Νωρίτερα, το πρωί, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής κουβανικής καταγωγής ορκίστηκε σε τελετή με παρόντα τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς κι έκανε σύντομη τοποθέτηση στα ισπανικά.

Κατόπιν έκανε άφιξη υπό επευφημίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο κ. Ρούμπιο, 53 ετών, που διαδέχεται τον Άντονι Μπλίνκεν, είναι το πρώτο μέλος της κυβέρνησης Τραμπ 2 ο διορισμός του οποίου επιβεβαιώθηκε —ομόφωνα— από τη Γερουσία σε ψηφοφορία το βράδυ προχθές Δευτέρα.

Τόνισε μπροστά σε εκατοντάδες υπαλλήλους του υπουργείου του ότι «η αποστολή μας συνίσταται στο να φροντίσουμε ότι η εξωτερική πολιτική μας έχει άξονα ένα πράγμα και μόνο, την προώθηση του εθνικού μας συμφέροντος», κατά το credo του προέδρου Τραμπ, «πρώτα η Αμερική».

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι «πρωταρχικός» στόχος θα είναι η «προώθηση της ειρήνης και η αποφυγή συγκρούσεων» σε διεθνές επίπεδο.

«Αναμένω όλες οι χώρες του κόσμου να προωθούν τα εθνικά τους συμφέροντα. Και στις περιπτώσεις —που ελπίζω ότι θα είναι πολλές— που τα δικά μας και τα δικά τους συμφέροντα ευθυγραμμίζονται, αδημονούμε να συνεργαστούμε μαζί τους», είπε ο κ. Ρούμπιο.

«Αναγνωρίζουμε πως θα υπάρχουν στιγμές στις οποίες, δυστυχώς (...) θα υπάρξουν συγκρούσεις», συμπλήρωσε.

«Θα επιδιώξουμε να τις προλαμβάνουμε και να τις αποφεύγουμε, αλλά ποτέ ζημιώνοντας την εθνική μας ασφάλεια και ποτέ ζημιώνοντας τις θεμελιώδεις αξίες μας ως έθνους και ως λαού», είπε ακόμη, τονίζοντας πως θέλει «το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να βρίσκεται «στην καρδιά της χάραξης της εξωτερικής πολιτικής».

Ενόψει της έναρξης της δεύτερης θητείας Τραμπ στην εξουσία υπήρξε κύμα παραιτήσεων αμερικανών διπλωματών καριέρας.

Πηγή: skai.gr

