Η πρώτη προεκλογική υπόσχεση που δεν κατάφερε ο Τραμπ να τηρήσει

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, πέρασε την πρώτη ημέρα της νέας θητείας του στον Λευκό Οίκο. Έχασε, όμως, το πρώτο deadline που ο ίδιος είχε ορίσει.

Προεκλογικά επέμενε ότι θα είναι σε θέση να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία τις πρώτες 24 ώρες της προεδρίας του. Όπως όλοι έχουμε δει, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Κι όπως θα δούμε, ίσως αυτό θα αργήσει να συμβεί.

Το πρόβλημα, εξηγεί αναλυτής σε θέματα ασφαλείας του BBC είναι πως οποιοδήποτε made in USA σχέδιο κι αν φτάσει στο Οβάλ Γραφείο, οι δύο πλευρές - Κίεβο και Μόσχα - βρίσκονται πολύ μακριά από μία συμφωνία.

Από τη μία, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν έχει εγκαταλείψει τον στόχο να θέσει την Ουκρανία σε ρωσική τροχιά και από την άλλη, η Ουκρανία δεν έχει εγκαταλείψει τις ελπίδες για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Ήδη ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε ότι «οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι για να συνεργαστούν με τους Αμερικανούς για να επιτευχθεί ειρήνη», ενώ προσέθεσε πως «αυτή είναι μία ευκαιρία που πρέπει να αδράξουμε».

Από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά εδώ και μήνες επέκρινε τον Ρώσο πρόεδρο. «Δεν μπορεί να είναι ενθουσιασμένος» είπε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία «δεν τα πηγαίνει καλά». Όπως εξήγησε, «η Ρωσία είναι μεγαλύτερη χώρα, έχει περισσότερους στρατιώτες να χάσει, αλλά αυτός δεν είναι τρόπος να διοικεί κανείς μία χώρα».

Η Μόσχα, σημειώνουν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης, γνωρίζει πολύ καλά πως ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι απρόβλεπτος και η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ίσως συνομιλήσει με τον Βλάντιμιρ Πούτιν «πολύ σύντομα».

Χθες, Τρίτη, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου μιλώντας σε δημοσιογράφους υπογράμμισε ότι η Μόσχα λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τα όσα είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά εξακολουθεί να περιμένει την Ουάσιγκτον να επικοινωνήσει μαζί της για τον συντονισμό διεξαγωγής πιθανών συνομιλιών.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, δεν έχει παραλείψει να… φρεσκάρει τις ήδη υπάρχουσες συμμαχίες του. Την περασμένη Παρασκευή ο πρόεδρος της Ρωσίας καλωσόρισε τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν στο Κρεμλίνο και οι δύο ηγέτες υπέγραψαν 20ετή συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Παράλληλα, χθες, ο Βλάντιμιρ Πούτιν συνομίλησε μέσω βίντεο-κλήσης με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ αποκαλώντας τον «αγαπημένο φίλο».

Οι αναλυτές στέκονται, δε και στο γεγονός πως ο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα είπε, ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας, «πολύ γρήγορα» μετά την ορκωμοσία του.

Εάν πράγματι οι δύο άνδρες συναντηθούν θα πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό τετ-α-τετ για τον Ρώσο πρόεδρο που είναι απομονωμένος από τη Δύση εδώ και τρία χρόνια. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παραμείνει ένας δύσκολος διαπραγματευτής. Άλλωστε δεν έχει κρύψει ότι ζητεί εγγυήσεις πως η Ουκρανία δεν θα γίνει ποτέ μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ έχει ξεκαθαρίσει πως η Μόσχα θα κρατήσει όλα τα εδάφη τα οποία έχουν κατακτήσει τα στρατεύματά της.

