Τους 76 έφτασαν οι νεκροί από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου της Τουρκίας, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, υπάρχει φόβος ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.

Το ξενοδοχείο φιλοξενούσε 240 πελάτες κι ακόμη δεν έχει γνωστό στα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας αν έχουν απεγκλωβιστεί όλοι.

Πρόκειται για ένα ακριβό χειμερινό τουριστικό θέρετρο της Τουρκίας, στο οποίο το δίκλινο δωμάτιο κοστίζει 800 ευρώ η βραδιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, δεν λειτούργησαν ο συναγερμός και το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης.

Η φωτιά πιθανότατα ξεκίνησε από την κουζίνα του ξενοδοχείου, την ώρα που ετοιμαζόταν το πρωινό.

Η πυροσβεστική έφτασε με καθυστέρηση καθώς απείχε περίπου 40 λεπτά από το ξενοδοχείο. Επιπλέον, η θέση του ξενοδοχείου δεν επέτρεπε την εύκολη πρόσβαση στους χώρους του για την κατάσβεση της φωτιάς.

Ερντογάν: Θα αποδοθούν ευθύνες

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι θα αποδοθούν ευθύνες και κήρυξε την Τετάρτη ημέρα εθνικού πένθους.

«Το δηλώνω ξεκάθαρα πως όσοι έχουν ευθύνες για την τραγωδία αυτή θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Φυσικά, δεν μπορούμε να περιγράψουμε την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην καρδιά μας. Γνωρίζουμε τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουν οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων. Για να μοιραστούμε κι εμείς τον πόνο τους, κηρύξαμε εθνικό πένθος για μια ημέρα».

Εκτενής αναφορά στην τραγωδία γίνεται στα τουρκικά μέσα.

Αναφέρουν μάλιστα ότι κάποιοι συνέχισαν να κάνουν σκι την ώρα της πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο

«Την ώρα που οι πυροσβέστες έβγαζαν τις σορούς, δίπλα έκαναν σκι!».

Eρντογάν: «Είμαστε από τις χώρες που υψώνουν το ανάστημα στις σταυροφορίες εξουδετέρωσης φύλου»

Ο Τούρκος πρόεδρος μιλά για «υπαρξιακή απειλή» λόγω της μείωσης των γεννήσεων στην Τουρκία.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Εφαρμόζουμε μέτρα για την ενίσχυση της οικογένειας στο πλαίσιο που ορίζει το άρθρο 41 του Συντάγματός μας, το οποίο ορίζει ότι η οικογένεια είναι το θεμέλιο της κοινωνίας. Βλέπουμε πως ο θεσμός της οικογένειας πολιορκείται από παντού και δέχεται επιθέσεις.Ειδικότερα, οι πολιτικές εξουδετέρωσης του φύλου έχουν μετατραπεί σε μια παγκόσμια σταυροφορία με στόχο τις οικογενειακές πολιτικές. Η Τουρκία είναι από τις χώρες που υψώνουν το ανάστημα τους απέναντι σε αυτά τα ύπουλα κινήματα και δημιουργεί ένα μέτωπο άμυνας.

Ένα άλλο θέμα που έχει γίνει υπαρξιακή απειλή για το έθνος μας είναι το ποσοστό γονιμότητάς μας, το οποίο έχει πέσει στο 1,51. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο ανανέωσης του πληθυσμού είναι 2,1, η σοβαρότητα της απειλής θα γίνει πιο κατανοητή. Στη χώρα μας η ηλικία του πρώτου γάμου έχει αυξηθεί στα 26 για τις γυναίκες και στα 28 για τους άνδρες».

Πηγή: skai.gr

