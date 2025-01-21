Υπεσχημένη εδώ και πολύ καιρό, η ευρείας κλίμακας αντιμεταναστευτική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ παίρνει πλέον μορφή: ο νέος Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε χθες Δευτέρα κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στα σύνορα με το Μεξικό, διέταξε τον αμερικανικό στρατό να εγγυηθεί την ασφάλειά τους, κι επιτέθηκε στο δικαίωμα του ασύλου και στο δικαίωμα του εδάφους (την αυτόματη απόκτηση της υπηκοότητας οποιουδήποτε παιδιού γεννιέται στη χώρα).

Με βομβαρδισμό προεδρικών εκτελεστικών διαταγμάτων τα οποία υπέγραψε τις πρώτες ώρες της δεύτερης θητείας του και ορισμένα από τα οποία μοιάζουν να αντίκεινται προς το Σύνταγμα των ΗΠΑ, κι είναι βέβαιο πως θα αμφισβητηθούν στις δικαστικές αίθουσες.

Με την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, «όλες οι παράνομες είσοδοι θα σταματήσουν αμέσως και θα αρχίσουμε να απελαύνουμε εκατομμύρια ξένους εγκληματίες εκεί από όπου ήρθαν», πέταξε ο νέος πρόεδρος στην ομιλία του αμέσως μετά την ορκωμοσία του.

«Θα στείλω τον στρατό στα νότια σύνορα για να απωθήσει την καταστροφική εισβολή στη χώρα μας», πρόσθεσε ο 78χρονος, που έβαλε το ζήτημα της μετανάστευσης στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας του.

Χθες βράδυ, υπέγραψε άλλο διάταγμα, που θέτει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα του εδάφους, που χαρακτήρισε «γελοίο» απευθυνόμενος στον Τύπο στο Οβάλ Γραφείο.

Αλλά η ανάκληση αυτής της διάταξης, που συμπεριλαμβάνεται στη 14η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, είναι βέβαιο πως θα πυροδοτήσει δικαστική μάχη.

«Θεωρώ πως έχουμε καλούς λόγους, αλλά μπορεί να έχετε δίκιο», απάντησε ο κ. Τραμπ ερωτηθείς σχετικά.

Ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ λογαριάζει επίσης να ξαναρχίσει την ανέγερση του περίφημου τείχους του στα σύνορα με το Μεξικό και να επιτεθεί στο δικαίωμα του ασύλου, δήλωσε η Άννα Κέλι, νέα αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Θα υποδεχόμαστε πολλούς εργαζόμενους, αλλά πρέπει η μετανάστευση να είναι νόμιμη», ανέφερε ο κ. Τραμπ χθες.

Ο Ρεπουμπλικάνος εννοεί επίσης να επαναφέρει το δόγμα «παραμείνετε στο Μεξικό», χαρακτηριστικό μέτρο της πρώτης θητείας του, σύμφωνα με την κυρία Κέλι.

Αυτή η πολιτική ανάγκασε χιλιάδες αιτούντες άσυλο, κυρίως από την κεντρική Αμερική, να περιμένουν στην άλλη πλευρά των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού, όσο οι αιτήσεις τους εξετάζονταν από αρμόδια ειδικά μεταναστευτικά δικαστήρια.

Η επίθεση του νέου Αμερικανού προέδρου Τραμπ έχει άμεσες συνέπειες για χιλιάδες ανθρώπους.

Χθες η εφαρμογή CBP One, που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού για την υποβολή αιτήματος ασύλου προτού φθάσουν στις ΗΠΑ, σταμάτησε να λειτουργεί.

Πυροδοτώντας σκηνές απελπισίες στη μεξικανική πλευρά των συνόρων, όταν πολλοί διαπίστωσαν πως ακυρώθηκαν τα ραντεβού τους.

Έπειτα από επικίνδυνο ταξίδι από την Κολομβία μαζί με τον σύζυγο και το παιδί της, η 48χρονη Μαργέλις Τινόκο έκλαιγε με λυγμούς.

«Όλοι οι αλλοδαποί χωρίς χαρτιά που επιδιώκουν να εισέλθουν στις ΗΠΑ πρέπει να κάνουν αναστροφή» αλλιώς τους περιμένουν «δικαστικές διώξεις και απέλαση», διεμήνυσε μέσω X ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής γενικός γραμματέας («προσωπάρχης») του Λευκού Οίκου του Τραμπ.

Η επίθεση του νέου προέδρου Τραμπ ενδέχεται να αμφισβητηθεί δικαστικά από οργανώσεις και πολιτείες όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί. Η Καλιφόρνια, για παράδειγμα, πρόσφατα έβαλε στην άκρη 25 εκατομμύρια δολάρια για να καλυφθούν τα κόστη δικαστικών αγώνων με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Αναμένουμε πολύ γρήγορα δικαστικές αμφισβητήσεις», συνόψισε ο Άαρον Ράιχλιν-Μέλνικ, ειδικός στο Αμερικανικό Συμβούλιο Μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας πρόεδρος «δεν μπορεί να ακυρώσει» το δικαίωμα του εδάφους με απλό εκτελεστικό διάταγμα.

Η ACLU, οργάνωση με μεγάλη επιρροή, ήδη ανήγγειλε πως προσφεύγει στη δικαιοσύνη εναντίον αυτού του συγκεκριμένου προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος.

Η κυβέρνηση Τραμπ «αληθινά θα προσπαθήσει να μετακινήσει τα όρια» και να δει αν τα μέτρα της «θα επιζήσουν στα δικαστήρια», προέβλεψε ο Κρις Ραμόν της ΜΚΟ UnidosUS, θυμίζοντας πως η ανάπτυξη του στρατού επίσης αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.

Η προεδρία του Τζο Μπάιντεν σημαδεύτηκε από αριθμό συλλήψεων-ρεκόρ παράτυπων μεταναστών στα σύνορα, προτού τεθούν σε εφαρμογή αυστηροί περιορισμοί μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Ο αριθμός κατόπιν μειώθηκε δραστικά.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του ο κ. Τραμπ χρησιμοποιούσε εξαιρετικά σκληρή ρητορική κατά των μεταναστών, που «δηλητηριάζουν το αίμα» της χώρας του, κατ’ αυτόν. Διατεινόταν πως η παράτυπη μετανάστευση προκάλεσε κύμα εγκληματικότητας στις ΗΠΑ, παρότι ο ισχυρισμός καταρρίπτεται απλώς και μόνο με μια ματιά στις επίσημες στατιστικές.

Ακόμη χθες, ανακοίνωσε πως χαρακτηρίζει τα καρτέλ των ναρκωτικών «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», υποσχόμενος να «εξαλείψει την παρουσία όλων των ξένων συμμοριών και εγκληματικών κυκλωμάτων» στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνησή του εννοεί να εφαρμόζεται η θανατική ποινή και για τους αλλοδαπούς που καταδικάζονται για φόνους ή άλλα ειδεχθή εγκλήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

