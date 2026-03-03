Η Γαλλία ενδέχεται να ενισχύσει την αμυντική θωράκιση της Κύπρου με Rafale

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο άφιξης γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale στην Κύπρο, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Sigma.

Ο Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στο στάδιο της συνεννόησης, διευκρινίζοντας παράλληλα πως «δεν επιθυμούμε συγκέντρωση μεγάλων δυνάμεων», καθώς, όπως σημείωσε, ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα διοίκησης.

Αναφορικά με τη ναυτική παρουσία της Ελλάδας, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι ελληνικές φρεγάτες που αναμένονται στην περιοχή θα αγκυροβολήσουν νότια της Λεμεσού και νότια της Πάφου.

Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, στόχος της ανάπτυξης αυτής είναι η προστασία του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό, καθώς και η ασφάλεια του Αεροδρόμιο Πάφου.

Δένδιας και Χούπης στην Κύπρο, μαζί με τις ελληνικές φρεγάτες

Σήμερα αναμένεται να μεταβεί στην Κύπρο ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα. Μαζί με τον κ. Δένδια θα μεταβεί στην Κύπρο και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης.

Εκτός από τη φρεγάτα FDI «Κίμων», η οποία αναλαμβάνει την πρώτη της πολεμική αποστολή μόλις δύο μήνες μετά την παραλαβή της από το Πολεμικό Ναυτικό και τα δύο ζεύγη F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Κύπρο μεταβαίνει και μία φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ. Ο λόγος είναι ότι στα πλοία του συγκεκριμένου τύπου έχει εγκατασταθεί και δοκιμαστεί επί του πεδίου το ελληνικής σχεδίασης και ανάπτυξης σύστημα αντι-drone (U-CAS) «Κένταυρος».

