«Κένταυρος» εναντίον Shahed – Η αμυντική «ομπρέλα» έναντι των drones

Του Σταύρου Ιωαννίδη

Εκτός από τη φρεγάτα FDI «Κίμων», η οποία αναλαμβάνει την πρώτη της πολεμική αποστολή μόλις δύο μήνες μετά την παραλαβή της από το Πολεμικό Ναυτικό και τα δύο F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Κύπρο μεταβαίνει και μία φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ. Ο λόγος είναι ότι στα πλοία του συγκεκριμένου τύπου έχει εγκατασταθεί και δοκιμαστεί επί του πεδίου, το ελληνικής σχεδίασης και ανάπτυξης σύστημα αντι-drone (U-CAS) «Κένταυρος».

Το πλοίο που θα το φέρει, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η φρεγάτα «Ψαρά» με πλευρικό αριθμό F454. Εξάλλου, η «Yδρα» βρίσκεται ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα όπου επιχειρεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Aspides» για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης – οι οποίες αναμένεται να κλιμακωθούν εντός των επόμενων ημερών. Η «Σπέτσαι» γύρισε από το συγκεκριμένο πεδίο επιχειρήσεων πριν από λίγο καιρό και η «Σαλαμίς» βρίσκεται σε διαδικασία επισκευών.

«Κένταυρος»

Πρόκειται για το πρώτο ελληνικό σύστημα αντι-drone που δοκιμάστηκε με επιτυχία σε πραγματικές επιχειρήσεις. Στο πολεμικό του «ημερολόγιο» μετρά τουλάχιστον τρεις επιβεβαιωμένες καταρρίψεις (kill marks) μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εξαπέλυσαν οι Χούθι κατά εμπορικών πλοίων. Ενα «battle proven» σύστημα το οποίο έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον συμμαχικών χωρών, όπως η Κύπρος και η Βουλγαρία, ενώ πρόσφατα ενσωματώθηκε και στο ισραηλινό αντιαεροπορικό Barak MX.

Ο «Κένταυρος» της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας αναδεικνύεται σε ένα από τα πλέον αξιόπιστα όπλα για την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τώρα πρόκειται να αναλάβει την προστασία της Κύπρου από τις επιθέσεις των ιρανικής προέλευσης Shahed-136 που επιχείρησαν και σε μία περίπτωση κατάφεραν να πλήξουν τη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει, να παρακολουθεί και να εξουδετερώνει εχθρικά drones με μεθόδους soft kill, δηλαδή χωρίς τη χρήση βλημάτων.

Έχει παθητική λειτουργία, γεγονός που το κάνει δύσκολα ανιχνεύσιμο από τα εχθρικά μέσα, σαρώνει το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα για να εντοπίσει τις ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούν τα drones για την πλοήγησή τους και τα «τυφλώνει» μέσω ισχυρών παρεμβολών (jamming) υποχρεώνοντάς τα να αλλάξουν κατεύθυνση ή να συντριβούν.

Στην Κύπρο

Δεδομένου ότι οι απειλές που αντιμετωπίζει η Κύπρος είναι κυρίως τα μη επανδρωμένα αεροχήματα που εξαπολύει είτε το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν ή η οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ με το σύστημα «Κένταυρος» θα αναλάβει τον ρόλο της αμυντικής «ομπρέλας» έναντι των drones. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την FDI «Κίμων», το ραντάρ της οποίας έχει τη δυνατότητα αποκάλυψης στόχων σε αποστάσεις ακόμη και άνω των 500 χιλιομέτρων, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα έχουν πλήρη επίγνωση της επιχειρησιακής κατάστασης και τον απαραίτητο χρόνο για να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζουν κάθε εισερχόμενη απειλή.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΝ και η ΕΑΒ μελετούν τη δυνατότητα εγκατάστασης του συστήματος και στις νέες φρεγάτες FDI του ελληνικού στόλου, εκτός από τις τέσσερις τύπου ΜΕΚΟ. Υπό ανάπτυξη βρίσκεται και η αναβαθμισμένη έκδοση «Κένταυρος ΙΙ» που θα έχει μεγαλύτερη ισχύ και εμβέλεια, καθώς και η χερσαία έκδοση του συστήματος.

