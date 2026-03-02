Στο κόκκινο η Κύπρος: Εκκενώθηκαν οι βάσεις σε Ακρωτήρι, Δεκέλεια - Λετυμπιώτης: Αναχαιτίστηκαν 2 drones - Βίντεο

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ήχησαν ξανά οι σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου και αμέσως μετά απογειώθηκαν αεροσκάφη, όπως μεταδίδει ο Φιλελεύθερος Κύπρου.

Οι εργαζόμενοι αποχώρησαν και έκλεισε η πύλη της βάσης που εκκενώθηκε. Επίσης, δόθηκε εντολή για εκκένωση όλης της περιοχής με οδηγίες του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών.

Μαχητικό αεροσκάφος απογειώνεται από τη βάση του Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του κυπριακού μέσου, δόθηκαν οδηγίες από τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, στον δήμαρχο Κουρίου να προχωρήσει σε υποχρεωτική εκκένωση. Αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις οικίες τους.

Επιπλέον, υπήρξε η πληροφορία ότι εκκενώνεται και η βρετανική βάση της Δεκέλειας, ενώ εκκενώθηκε και το αεροδρόμιο της Πάφου.

Το κυπριακό μέσο μεταδίδει πως οι βρετανικές βάσεις έλαβαν πληροφορίες για «ζωντανή απειλή στον αέρα». Απογειώθηκαν 4-5 μαχητικά, ωστόσο για την ώρα δεν γνωρίζουν την ακριβή τοποθεσία της απειλής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανακοίνωσε ότι «δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως».

Δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

Η πύλη της βάσης στο Ακρωτήρι.

Η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Στο μεταξύ, μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στους Φρουρούς της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν ως στόχο τη βρετανική βάση RAF στην Κύπρο.

There are reports of sirens being heard at RAF Akrotiri, Cyprus on Monday noon, March 02, 2026.



More details to follow. pic.twitter.com/cGMMGFWKUw — in-cyprus (@In_Cyprus) March 2, 2026

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι τέθηκαν σε συναγερμό, έπειτα από έκρηξη στον αεροδιάδρομο, η οποία προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone τύπου Shahed. Όπως μετέδωσε το κρατικό κανάλι, αναχαιτίστηκε δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο, κάτι που όμως δεν επιβεβαιώνεται από την κυβέρνηση.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, σε μήνυμά του, τόνισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Επιβεβαίωσε όσα συνέβησαν χθες, λέγοντας πως στις 12:03 τα μεσάνυχτα drone τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

