Στη δίνη του πολέμου βυθίζεται η Μέση Ανατολή, εγείροντας φόβους ότι η σύρραξη θα ξεφύγει σε περιφερειακό πόλεμο, με απρόβλεπτες διαστάσεις για τη σταθερότητα ορισμένων κρατών και τη διεθνή οικονομία. Το Ιράν έπληξε την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, με τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να προαναγγέλλει αντίποινα «θα ανταποδώσουμε σύντομα με νέο κύμα χτυπημάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ειρωνικά ότι «ο αμερικανικός λαός αξίζει κάτι καλύτερο και πρέπει να πάρει πίσω τη χώρα του», αντικατοπτρίζοντας τα επανειλημμένα σχόλια του Τραμπ προς τους Ιρανούς.

Το Ισραήλ συνεχίζει την Τρίτη τα πλήγματα σε Τεχεράνη και Βηρυτό, με τη Χεζμπολάχ -έναν από τους πληρεξουσίους του Ιράν στη Μέση Ανατολή- να έχει εμπλακεί στον πόλεμο εξαπολύοντας επίθεση κατά βάσης του ισραηλινού στρατού «σε αντίποινα» για τη δολοφονία του Χαμενεΐ, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Τελ Αβίβ, ενώ η Χούθι παραμένουν διαρκής απειλή για τη ναυσιπλοΐα.

Συναγερμός έχει σημάνει και στην Κύπρο με αποτέλεσμα να εκκενωθούν οι βρετανικές βάσεις σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια, με τις κυπριακές αρχές να ανακοινώνουν πως αναχαιτίστηκαν δύο drones. Και η Ελλάδα στέλνει δύο φρεγάτες και δύο ζεύγη F-16 στην Κύπρο, κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, για να συνδράμουν στην άμυνα της χώρας.

