Εφτασαν στην Κύπρο τα τέσσερα ελληνικά F-16 - Βίντεο από την άφιξή τους

«Τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν μόλις προσγειωθεί στην Κύπρο, μετά από άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας», ανέφερε ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μέσω ανάρτησης στο X.

Σημειώνεται ότι στην Κύπρο οδεύει και η φρεγάτα «Κίμων», καθώς και μία ακόμη φρεγάτας, η οποία θα φέρει το σύστημα «Κένταυρος», κατόπιν σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Άμυνας πρόσθεσε νωρίτερα ότι για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία, ο ίδιος καθώς και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα μεταβούν αύριο στην Κύπρο.

Ο Νίκος Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Πηγή: skai.gr

