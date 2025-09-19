Η Γαλλία εξετάζει την προαιρετική στρατιωτική θητεία λόγω της ρωσικής απειλής

Η Γαλλία δρομολογεί τη δημιουργία νέας εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας με ουσιαστική εκπαίδευση, καταργώντας το υπάρχον πρόγραμμα «καθολικής εθνικής υπηρεσίας», σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη στρατολόγηση και να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις της στο ΝΑΤΟ και την αποτροπή έναντι της Ρωσίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Politico, το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή ότι επίκειται ένα ανανεωμένο, προαιρετικό σύστημα στρατιωτικής θητείας.

Αν και τα σχέδια δεν φτάνουν μέχρι την υποχρεωτική στράτευση, το εθελοντικό πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνει σοβαρή στρατιωτική εκπαίδευση και έχει στόχο να ανοίξει τον δρόμο για στρατολόγηση στις ένοπλες δυνάμεις ή στα εφεδρικά σώματα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Πολωνία, αντιμετωπίζουν προβλήματα στη στρατολόγηση, ενώ η Ευρώπη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία.

Τον Ιούλιο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει ότι η Γαλλία θα δημιουργήσει «ένα νέο πλαίσιο που θα επιτρέπει στους νέους να υπηρετούν». Αν και ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, η ανακοίνωση της Παρασκευής δείχνει ότι η διαδικασία προχωρά.

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης των κρατικών οργανισμών, το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία που ήταν υπεύθυνη για τη λεγόμενη «καθολική εθνική υπηρεσία» θα καταργηθεί, «στο πλαίσιο της επικείμενης δημιουργίας της εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας».

Η Γαλλία είχε θεσπίσει την καθολική εθνική υπηρεσία το 2019, μια μηνιαία προαιρετική υπηρεσία για εθελοντές ηλικίας 15-17 ετών με στόχο τη μετάδοση των γαλλικών αξιών.

Το πολιτικό αυτό πρόγραμμα, στο οποίο οι εθελοντές φορούν στρατιωτικού τύπου στολές, θεωρήθηκε ως πρώτο βήμα προς τη στρατιωτική υπηρεσία, ωστόσο, όσοι συμμετέχουν λαμβάνουν ελάχιστη πραγματική στρατιωτική εκπαίδευση.

Η περιορισμένη συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς και η ανάγκη για στρατολόγηση περισσότερων ατόμων ώστε να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ και να ενισχυθεί η αποτροπή έναντι της Ρωσίας, άνοιξαν τη συζήτηση για την επαναφορά της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας.

Δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία συζήτηση για επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης στη Γαλλία, η οποία καταργήθηκε από τον πρώην πρόεδρο Ζακ Σιράκ το 1997.

Υπάρχει σήμερα μια διαφορετική μορφή εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας, αλλά είναι προσανατολισμένη στο να προσφέρει στους νέους δεξιότητες για πολιτική απασχόληση, όπως η απόκτηση διπλώματος οδήγησης.

Η αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική Ανασκόπηση της Γαλλίας, που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο, ζητά τον εκσυγχρονισμό αυτού του προγράμματος ώστε να εστιάζει περισσότερο στην άμυνα και στην ενίσχυση της στρατιωτικής στρατολόγησης.





Πηγή: skai.gr

