Βρετανία: Κυρώσεις σε υποστηρικτές του Πούτιν στη Γεωργία

Σε μια κίνηση που έχει στόχο να ασκηθεί πίεση στο διεθνές δίκτυο υποστηρικτών της Ρωσίας, η Βρετανία επέβαλε την Παρασκευή κυρώσεις σε πρόσωπα που συνδέονται με τη Γεωργία και θεωρούνται υποστηρικτές του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Δύο δεξαμενόπλοια πετρελαίου μπήκαν επίσης στη λίστα κυρώσεων για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου στο γεωργιανό λιμάνι του Μπατούμι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με αποτέλεσμα τα πλοία να αποκλειστούν πλέον από τα βρετανικά λιμάνια και να τους απαγορεύθηκε η εγγραφή στο βρετανικό νηολόγιο πλοίων.



Πηγή: skai.gr

