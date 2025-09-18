Ουκρανοί στρατιώτες και μηχανικοί πρόκει να ξεκινήσουν εκπαίδευση στους Πολωνούς ομολόγους τους για την αντιμετώπιση των επιδρομών των drones, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ντένις Σμυχάλ, μία εβδομάδα μετά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία.

«Μιλάμε για την εκπαίδευση μηχανικών και στρατιωτών που θα αντέξουν και θα υπερασπιστούν τον εναέριο χώρο», δήλωσε ο Σμυχάλ σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Πολωνό ομόλογό του στο Κίεβο. «Δεν μιλάμε μόνο για αναχαιτιστικά drones, γιατί αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου που μας επιτρέπει να υπερασπιστούμε τον ουρανό μας μαζί», πρόσθεσε.

Περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, προκαλώντας την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών του ΝΑΤΟ για να καταρρίψουν ορισμένα από αυτά και εντείνοντας την ανησυχία στη Βαρσοβία σχετικά με την προθυμία της Μόσχας να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.