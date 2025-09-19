Λονδίνο: Θεμελιώδεις διαφορές αλλά και μπίζνες με τον Τραμπ

Η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο σχολιάστηκε με ποικίλους τρόπους: ιστορική, πρωτοφανής, μοναδική. Και ενώ πολλές φορές τα επίθετα χρησιμοποιούνται για να προσθέσουν κάποια υπερβολή, σε αυτή την περίπτωση ήταν αναγκαία για να παρουσιάσουν ακριβώς αυτό που συνέβη. Η βρετανική κυβέρνηση ήξερε τον αντίκτυπο που θα είχε η επίσκεψη για αυτό χρησιμοποίησε την πρόσκληση ως μέσο «γοήτρου» προς τον Τραμπ.



Όπως μάλιστα δήλωσε αμερικανική πηγή, στους Times του Λονδίνου, «του δώσατε ένα κομμάτι ιστορίας ως τον πρώτο πρόεδρο που έκανε δύο επίσημες επισκέψεις αρχηγού κράτους» ενώ ο Τραμπ είπε στους καλεσμένους του στο δείπνο στο Ουίνδσορ, ότι ελπίζει να είναι και ο τελευταίος.

«Ανάσα» της εργατικής κυβέρνησης με την τεχνολογική επένδυση δισεκατομμυρίων

Έτσι, το «σχέδιο» της Βρετανίας μοιάζει να πέτυχε και ως «δια μαγείας» να πήγαν όλα καλά. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που θα βγάλει κάποιος είτε διαβάσει τους τίτλους των βρετανικών εφημερίδων είτε εμβαθύνει στα άρθρα ανάλυσης της επόμενης ημέρας.



Για αρχή, η Ντάουνινγκ Στριτ μίλησε για διπλωματική επιτυχία και σήμερα εμφανίζεται ευχαριστημένη και ανακουφισμένη. Παράλληλα, γίνεται αναφορά για ώθηση της ηγεσίας Στάρμερ , καθώς παρότι οι δύο ηγέτες έχουν αρκετές διαφορετικές πολιτικές απόψεις, φαίνεται πως ο Τραμπ τρέφει μια ιδιαίτερη συμπάθεια και σεβασμό προς τον Βρετανό πρωθυπουργό.



Αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα από την τεχνολογική συμφωνία που κατάφερε να διασφαλίσει. Όπως έγινε γνωστό χθες, το Ηνωμένο Βασίλειο «έδωσε τα χέρια» με αμερικανικές εταιρείες για επενδύσεις προς την χώρα, ύψους 150 δισεκατομμυρίων λιρών. Η συμφωνία με το όνομα US – UK Technology Prosperity Deal αναμένεται να ανοίξει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, να «ξεκολλήσει» την Βρετανία από την οικονομική στενότητα την οποία βρίσκεται αλλά και να βοηθήσει από κοινού τις δύο χώρες «να κυριαρχήσουν στο μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης».

Μεταναστευτικό, Παλαιστίνη, περιβάλλον τα βασικά «αγκάθια»

Και ενώ, όπως τόνισαν οι δύο ηγέτες, οι χώρες τους διατηρούν έναν «ξεχωριστό δεσμό», οι διαφωνίες ήταν εκεί. Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε σύσταση σε αυστηρό τόνο για το μεταναστευτικό, παροτρύνοντας τον Βρετανό πρωθυπουργό να χρησιμοποιήσει τον στρατό για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης η οποία «καταστρέφει τις χώρες εκ των έσω», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.



Παράλληλα, ως γνωστός επικριτής της ατζέντας μηδενικών ρύπων, πρότεινε στον Στάρμερ να κάνει γεωτρήσεις πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα και να εγκαταλείψει τα αιολικά πάρκα τα οποία τα χαρακτήρισε «καταστροφική και ακριβή γελοιότητα».



Τέλος, στο θέμα της επικείμενης αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από τη βρετανική κυβέρνηση, ο πρόεδρος Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «διαφωνεί» χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω το ζήτημα.



Πάντως, οι αναλυτές θέτουν το ερώτημα εάν η θετική σχέση μεταξύ των δύο ηγετών θα συνεχιστεί καθώς είναι γνωστή η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.