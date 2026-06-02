Τραμπ: Ο Πούλτε αναλαμβάνει υπηρεσιακός επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ανακοίνωσε τον διορισμό του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης και προέδρου των Fannie Mae και Freddie Mac, Γουίλιαμ Τζ. Πούλτε, στη θέση του υπηρεσιακού διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI).

«Διορίζω τον διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης και πρόεδρο των Fannie Mae/Freddie Mac, Γουίλιαμ Τζ. Πούλτε, ως υπηρεσιακό διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ο Γουίλιαμ διαθέτει βαθιά εμπειρία στη διαχείριση των πλέον ευαίσθητων ζητημάτων της Αμερικής, της ασφάλειας και της σταθερότητας των αγορών, καθώς και περισσότερων από 10 τρισ. δολαρίων στη Fannie Mae και τη Freddie Mac, ποσό που έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με πριν από μόλις 12 μήνες», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ο Πούλτε θα διατηρήσει παράλληλα τα καθήκοντά του ως διευθυντής της FHFA και πρόεδρος των Fannie Mae και Freddie Mac.



Πηγή: skai.gr

