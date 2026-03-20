Δανοί στρατιώτες που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Γροιλανδία τον Ιανουάριο ήταν προετοιμασμένοι να ανατινάξουν βασικούς διαδρόμους αεροδρομίων, λόγω φόβων ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump) θα μπορούσε να εισβάλει στο νησί της Αρκτικής, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Δανίας DR.

Επικαλούμενο πηγές στη δανική κυβέρνηση και τον στρατό, καθώς και μεταξύ Ευρωπαίων συμμάχων, το DR αναφέρει ότι μεταφέρθηκαν επίσης αποθέματα αίματος για την περίθαλψη τραυματιών σε περίπτωση συγκρούσεων.

Η εφημερίδα Financial Times ανέφερε ότι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα το ρεπορτάζ. Το υπουργείο Άμυνας της Δανίας δήλωσε στο BBC ότι «δεν έχει κανένα σχόλιο».

Ένας ανώτερος Δανός στρατιωτικός αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε στο BBC ότι «μόνο περιορισμένος αριθμός ανθρώπων θα γνώριζε την επιχείρηση για λόγους ασφαλείας».

Η «μάχη» για τη Γροιλανδία

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Δανία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, και το ζήτημα της Γροιλανδίας -ενός ημιαυτόνομου τμήματος της Δανίας- έχει διχάσει βαθιά την Ουάσιγκτον και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ήθελε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής του θητείας. Ο ηγέτης της Γροιλανδίας και η Δανία έχουν απορρίψει επανειλημμένα τα αιτήματά του για την απόκτηση του νησιού. Το DR ανέφερε ότι στήριξε το ρεπορτάζ του σε 12 πηγές από την κορυφή της δανικής κυβέρνησης και του στρατού, καθώς και σε πηγές μεταξύ των συμμάχων της Δανίας στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Ανέφεραν στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι η Κοπεγχάγη ζήτησε από το Παρίσι και το Βερολίνο, καθώς και από τα σκανδιναβικά κράτη, πολιτική υποστήριξη για την αντιμετώπιση του Τραμπ, επιδεικνύοντας ισχυρή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και διεξάγοντας περισσότερες κοινές στρατιωτικές δραστηριότητες στη Γροιλανδία.

Ωστόσο, οι πηγές λένε ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε στις 3 Ιανουαρίου, όταν επίλεκτες δυνάμεις των ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια επιχείρηση-αστραπή στην πρωτεύουσα Καράκας.

Την επόμενη μέρα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα «ανησυχούσε για τη Γροιλανδία σε περίπου δύο μήνες» και επανέλαβε ότι «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι τόσο στρατηγική», προσθέτοντας χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία: «Αυτή τη στιγμή η Γροιλανδία είναι γεμάτη από ρωσικά και κινεζικά πλοία παντού».

Μια υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας της Δανίας δήλωσε στο DR ότι «όταν ο Τραμπ συνεχίζει να λέει ότι θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία, και στη συνέχεια συνέβη αυτό που συνέβη στη Βενεζουέλα, έπρεπε να λάβουμε σοβαρά υπόψη όλα τα σενάρια».

Εν τω μεταξύ, ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στους Financial Times: «Μετά τη Βενεζουέλα, αυτοί [οι Αμερικανοί] πίστεψαν ότι μπορούν να περπατήσουν στο νερό. "Ας πάρουμε αυτό το πράγμα, και αυτή τη χώρα"».

Λίγο αργότερα, ένα μικρό στρατιωτικό τμήμα αποτελούμενο από Δανούς, Γάλλους, Γερμανούς, Νορβηγούς και Σουηδούς στρατιώτες μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, και στο Κανγκερλουσουάκ, όπου υπάρχει αεροδρόμιο.

Εκείνη την εποχή, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το αρχικό τμήμα θα ενισχυθεί με «χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα».

«Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή»

Το DR ανέφερε ότι μια επακόλουθη ανάπτυξη περιλάμβανε επίλεκτους Δανούς στρατιώτες και ένα γαλλικό τμήμα εκπαιδευμένο για πόλεμο σε ψυχρές, ορεινές περιοχές. Δανικά αεροσκάφη και ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο στάλθηκαν προς τον Βόρειο Ατλαντικό.

Η ανάπτυξη παρουσιάστηκε ως μέρος κοινών στρατιωτικών ασκήσεων υπό τη δανική ηγεσία με την ονομασία «Operation Arctic Endurance» (Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή) - αλλά ο πραγματικός λόγος ήταν η προετοιμασία για μια πιθανή εισβολή των ΗΠΑ, ανέφερε το DR.

Η Δανία έλαβε την απόφαση ότι οι στρατιώτες της θα πολεμούσαν αν οι ΗΠΑ εισέβαλλαν, ενώ οι στρατιώτες ήταν επίσης προετοιμασμένοι να ανατινάξουν τους διαδρόμους προσγείωσης στο Νουούκ και το Κανγκερλουσουάκ για να εμποδίσουν την προσγείωση στρατιωτικών αεροσκαφών των ΗΠΑ εκεί, ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

«Το κόστος για τις ΗΠΑ θα έπρεπε να αυξηθεί. Οι ΗΠΑ θα έπρεπε να προβούν σε μια εχθρική πράξη για να πάρουν τη Γροιλανδία», δήλωσε μια πηγή της δανικής άμυνας στο DR, παραδεχόμενη παράλληλα ότι θα ήταν απίθανο τα στρατεύματα να μπορέσουν να αποκρούσουν μια επίθεση των ΗΠΑ.

Στις 21 Ιανουαρίου, ο Τραμπ -ο οποίος νωρίτερα είχε αρνηθεί να αποκλείσει τη χρήση βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας- δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός: «Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία. Το μόνο που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα μέρος που ονομάζεται Γροιλανδία».

Έκτοτε, ο Τραμπ δήλωσε ότι επιδιώκει «άμεσες διαπραγματεύσεις» για να βρεθεί ένας συμβιβασμός και να εκτονωθεί περαιτέρω η ένταση.

Πηγή: skai.gr

