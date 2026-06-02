Εννέα μαθήτριες που κατηγορούνται ότι σχεδίασαν και εκτέλεσαν εμπρηστική επίθεση η οποία προκάλεσε τον θάνατο 16 κοριτσιών σε σχολείο της κεντρικής Κένυας εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστηρίου την Τρίτη.

Οι ερευνητές ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν την έρευνα σχετικά με τη φονική πυρκαγιά. Το Ανώτατο Δικαστήριο στην πόλη Naivasha, περίπου 90 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι, ανακοίνωσε ότι θα αποφανθεί την Τετάρτη για το αν οι μαθήτριες θα παραμείνουν υπό κράτηση για έναν μήνα μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Η φωτιά, που ξέσπασε στις 28 Μαΐου, κατέστρεψε τον κοιτώνα του σχολείου θηλέων Utumishi Girls School, όπου διέμεναν 202 μαθήτριες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η υπεύθυνη του οικοτροφείου δεν κατάφερε να ανοίξει μία έξοδο κινδύνου, με αποτέλεσμα οι μαθήτριες να αναγκαστούν να διαφύγουν από μία μόνο πόρτα.

Οι κατηγορούμενες βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση εδώ και πέντε ημέρες. Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων προέκυψε ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν άναψε ένα στρώμα κοντά στην έξοδο του κοιτώνα, με τη χρήση σπίρτων και παραφίνης. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί κάποιο κίνητρο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση ορισμένων θυμάτων των οποίων οι σοροί απανθρακώθηκαν σε βαθμό που δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν, αναμένονται την Τετάρτη.

Υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV) που ανακτήθηκε από τον καμένο κοιτώνα φέρεται να δείχνει έξι μαθήτριες να ξεκινούν τη φωτιά λίγα λεπτά πριν ξυπνήσουν οι υπόλοιπες ένοικοι του κτιρίου, οι οποίες στη συνέχεια έσπευσαν να διαφύγουν από τις φλόγες. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 79 άτομα.

Μετά το συμβάν, καταγράφηκαν ακόμη πέντε πυρκαγιές σε σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο Ερυθρός Σταυρός της χώρας έχει ανταποκριθεί σε 37 περιστατικά σχολικών πυρκαγιών από την αρχή του έτους. Καμία από τις υπόλοιπες πυρκαγιές δεν προκάλεσε θύματα.

Οι πυρκαγιές σε σχολεία είναι συχνό φαινόμενο στην Κένυα, όπου οι αίθουσες διδασκαλίας και οι κοιτώνες είναι συχνά υπερπλήρεις, ενώ ο εξοπλισμός πυρασφάλειας συνήθως είναι ανεπαρκής ή δυσπρόσιτος. Η πιο πολύνεκρη σχολική πυρκαγιά σημειώθηκε το 2001 στην Machakos County, όπου έχασαν τη ζωή τους 67 μαθητές. Το πιο πρόσφατο θανατηφόρο περιστατικό είχε καταγραφεί το 2024 στην Nyeri County, με 21 νεκρά παιδιά. Στην Κένυα έχουν επίσης καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία μαθητές έβαλαν φωτιά σε σχολικές εγκαταστάσεις ως αντίδραση σε πειθαρχικά μέτρα ή άλλες σχολικές διαφορές.



Πηγή: skai.gr

