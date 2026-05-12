Συζητήσεις με τη Δανία για την επέκταση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία διεξάγουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν λάβει γνώση των συζητήσεων.

Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ξεπεράσει τη διπλωματική κρίση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) περί ενδεχόμενης κατάληψης του νησιού.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να «αποκτήσουν» τη Γροιλανδία ώστε να αποτρέψουν πιθανή επιρροή της Ρωσίας ή της Κίνας, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο χρήσης βίας.

Τρεις νέες βάσεις στη νότια Γροιλανδία

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το BBC, οι ΗΠΑ επιδιώκουν τη δημιουργία τριών νέων στρατιωτικών βάσεων στο νότιο τμήμα της Γροιλανδίας, περιοχής που αποτελεί ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας. Οι βάσεις θα έχουν κυρίως αποστολή την παρακολούθηση ρωσικών και κινεζικών ναυτικών δραστηριοτήτων στον βόρειο Ατλαντικό και ειδικότερα στη στρατηγικής σημασίας ζώνη GIUK Gap, ανάμεσα στη Γροιλανδία, την Ισλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται μάλιστα να πρότειναν οι νέες εγκαταστάσεις να χαρακτηριστούν ως κυρίαρχο έδαφος των ΗΠΑ, χωρίς όμως να έχει υπάρξει συμφωνία μέχρι στιγμής. Μία από τις βάσεις εξετάζεται να δημιουργηθεί στην περιοχή Narsarsuaq, όπου λειτουργούσε παλαιότερα αμερικανική στρατιωτική βάση.

Παρά τις σκληρές δηλώσεις Τραμπ, οι συνομιλίες φαίνεται να προχωρούν σε διπλωματικό επίπεδο. Η Δανία έχει ήδη δηλώσει ανοιχτή σε συζητήσεις για ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Υπό άκρα μυστικότητα οι επαφές

Οι επαφές διεξάγονται υπό άκρα μυστικότητα από μικρή ομάδα αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον. Κεντρικό ρόλο έχει ο Μάικλ Νίνταμ από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος έχει αναλάβει να διαμορφώσει μια συμφωνία που θα ικανοποιεί τον Τραμπ χωρίς να παραβιάζει τις «κόκκινες γραμμές» της Δανίας σχετικά με την εδαφική της κυριαρχία.

Οι ΗΠΑ διατηρούν ήδη μία στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία, τη βάση Pituffik στα βορειοδυτικά του νησιού, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για παρακολούθηση πυραύλων στο πλαίσιο της NORAD. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γροιλανδία έφταναν περίπου τις 17.

Η πιθανή επέκταση της αμερικανικής παρουσίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης στην Αρκτική, όπου ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα ανταγωνίζονται για στρατηγική επιρροή και έλεγχο κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών και φυσικών πόρων.



Πηγή: skai.gr

