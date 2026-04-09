Η Γροιλανδία απαντά στα επικριτικά σχόλια του Τραμπ, εν μέσω εντάσεων με το ΝΑΤΟ

Ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν υπερασπίζεται τον τόπο του απέναντι στα προσβλητικά σχόλια, όσο οι σχέσεις ΗΠΑ–ΝΑΤΟ δοκιμάζονται

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε την Πέμπτη, 9 Απριλίου, ότι εκπροσωπεί ένα περήφανο έθνος που επιδιώκει να διατηρήσει την παγκόσμια τάξη, απαντώντας στα πρόσφατα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σχετικά με το αρκτικό νησί.

Ο Τραμπ, την Τετάρτη, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το ΝΑΤΟ, καθώς οι σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο λόγω του πολέμου με το Ιράν, δηλώνοντας ότι η στρατιωτική συμμαχία δεν ήταν παρούσα όταν χρειάστηκε. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχει ξεχάσει τη Γροιλανδία, την οποία χαρακτήρισε «ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ, ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΑΓΟΥ».

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark