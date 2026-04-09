Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε την Πέμπτη, 9 Απριλίου, ότι εκπροσωπεί ένα περήφανο έθνος που επιδιώκει να διατηρήσει την παγκόσμια τάξη, απαντώντας στα πρόσφατα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σχετικά με το αρκτικό νησί.

Ο Τραμπ, την Τετάρτη, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το ΝΑΤΟ, καθώς οι σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο λόγω του πολέμου με το Ιράν, δηλώνοντας ότι η στρατιωτική συμμαχία δεν ήταν παρούσα όταν χρειάστηκε. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχει ξεχάσει τη Γροιλανδία, την οποία χαρακτήρισε «ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ, ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΑΓΟΥ».

Πηγή: skai.gr

