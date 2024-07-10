Το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AFD), μαζί με άλλες επτά ακροδεξιές πολιτικές ομάδες από επτά χώρες, ανακοίνωσαν σήμερα τη δημιουργία της ομάδας «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με 25 εκλεγμένα μέλη, συμπεριλαμβανομένων 14 μελών από την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), αυτή η νέα ακροδεξιά πολιτική ομάδα θα έχει δύο συμπροέδρους, τον Ρενέ 'Αουστ, από την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και τον Στάνισλαβ Τίσζκα, από την Πολωνική Ακροδεξιά, «Κονφεντεράτσια» (Συνομοσπονδία).

Η «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών» αποτελείται από τις ακόλουθες πολιτικές ομάδες:

• Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD): 14 ευρωβουλευτές.

• Συνομοσπονδία της Πολωνίας: 3 ευρωβουλευτές.

• Αναγέννηση της Βουλγαρίας: 3 ευρωβουλευτές.

• Το γαλλικό κόμμα Reconquête: 1 ευρωβουλευτής.

• Δημοκρατία της Σλοβακίας: 1 ευρωβουλευτής.

• Ελευθερία και 'Αμεση Δημοκρατία της Τσεχίας (SPD): 1 ευρωβουλευτής.

• Κίνημα Ουγγαρίας για την Πατρίδα μας: 1 ευρωβουλευτής.

• Ένωση Λαού και Δικαιοσύνης της Λιθουανίας: 1 ευρωβουλευτής.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Ιουλίου, δημιουργήθηκε η νέα ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες της Ευρώπης», με επικεφαλής την «Εθνική Συσπείρωση» της Γαλλίας και το «Fidesz» της Ουγγαρίας, η οποία αντικαθιστά την παλαιά ομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία». Η ομάδα «Πατριώτες της Ευρώπης», με 84 εκλεγμένα μέλη από 13 χώρες είναι η τρίτη μεγαλύτερη, σε έδρες, πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά το ΕΛΚ και τους Σοσιαλδημοκράτες. Πρόεδρος της ομάδας αυτής, εξελέγη ο Γάλλος Τζορντάν Μπαρντελά από την Εθνική Συσπείρωση που μετρά 30 ευρωβουλευτές. Η ομάδα αποτελείται επίσης από τα εξής μέλη: Ουγγρικό Fidesz (11 ευρωβουλευτές) , Ιταλική Λέγκα (8), Τσέχικη ANO (7), Τσέχικη Oath and Motorists (2), Αυστριακό FPÖ (6), Ολλανδικό PVV (6), Ισπανικό VOX (6), Βελγικό Vlaams Belang (3), Πορτογαλικό CHEGA (2), Λαϊκό Κόμμα Δανίας (1), Ελληνική Φωνή Λογικής (1) και Λετονία Πρώτα (1).

Η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) στην οποία κυριαρχούν τα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι με 24 ευρωβουλευτές, μετρά πλέον 78 ευρωβουλευτές, μετά την αποχώρηση των 6 μελών του Ισπανικού Vox που επέλεξαν να ενταχθούν στους «Πατριώτες της Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

