Επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Ολλανδών οπαδών ξέσπασαν το βράδυ της Τετάρτης στο Ντόρτμουντ λίγο πριν αρχίσει ο δεύτερος ημιτελικός του Euro 2024 ανάμεσα στις δύο εθνικές ομάδες.

Οι δρόμοι της γερμανικής πόλης έχουν κατακλυστεί από οπαδούς των "οράνιε" και των "τριών λιονταριών", χωρίς να σημειώνονται προβλήματα, όταν ξαφνικά ξέσπασαν επεισόδια, χωρίς να έχει γίνει γνωστή αιτία. Άγγλοι πάντως, υποστηρίζουν ότι Ολλανδοί τούς επιτέθηκαν ενώ βρίσκονταν σε μπαρ.

Nasty scenes in Dortmund as Netherlands fans attack a bar full of English fans.. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱👊@footbalIfights pic.twitter.com/Llf99CTB5K — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 10, 2024

Έως στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή σοβαρές ζημιές.



Νωρίτερα πάντως, οπαδοί των δύο εθνικών ομάδων εθεάθησαν να τραγουδούν μαζί.

The Dutch have surrounded a group of England fans in Dortmund and started playing “Hey Jude” with them.



Great to see both sets of fans enjoying the day creating a fantastic atmosphere together. 👏 pic.twitter.com/24wVWKDqB7 — Football Away Days (@FBAwayDays) July 10, 2024

