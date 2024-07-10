Λογαριασμός
Επεισόδια στο Ντόρτμουντ μεταξύ Ολλανδών και Άγγλων οπαδών - Δείτε βίντεο

Οι δρόμοι του Ντόρτμουντ έχουν κατακλυστεί από οπαδούς των "οράνιε" και των "τριών λιονταριών", χωρίς να σημειώνονται προβλήματα, όταν ξαφνικά ξέσπασαν επεισόδια

Επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Ολλανδών οπαδών ξέσπασαν το βράδυ της Τετάρτης στο Ντόρτμουντ λίγο πριν αρχίσει ο δεύτερος ημιτελικός του Euro 2024 ανάμεσα στις δύο εθνικές ομάδες. 

Οι δρόμοι της γερμανικής πόλης έχουν κατακλυστεί από οπαδούς των "οράνιε" και των "τριών λιονταριών", χωρίς να σημειώνονται προβλήματα, όταν ξαφνικά ξέσπασαν επεισόδια, χωρίς να έχει γίνει γνωστή αιτία. Άγγλοι πάντως, υποστηρίζουν ότι Ολλανδοί τούς επιτέθηκαν ενώ βρίσκονταν σε μπαρ. 

Έως στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή σοβαρές ζημιές. 

Νωρίτερα πάντως, οπαδοί των δύο εθνικών ομάδων εθεάθησαν να τραγουδούν μαζί.

