Νίκη για τον Ίλον Μασκ. Αμερικανικό δικαστήριο απέρριψε αγωγή που είχε ασκήσει πρώην εργαζόμενοι του Twitter, οι οποίοι είχαν κατηγορήσει τον δισεκατομμυριούχο ότι αρνήθηκε παράνομα περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις απόλυσης.



Η δικαστής Τρίνα Τόμσον αποφάνθηκε ότι οι απολυμένοι εργαζόμενοι δεν είχαν αποδείξει ότι οι αξιώσεις τους καλύπτονται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Πηγή: skai.gr

Η απόφαση είναι μια νίκη για τον Μασκ, ο οποίος αγόρασε το Twitter το 2022 και ξεκίνησε αμέσως σαρωτικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης χιλιάδων υπαλλήλων.Οι κινήσεις έφεραν πολλαπλές αγωγές από πρώην προσωπικό που κατηγόρησαν την εταιρεία για παρακράτηση υπεσχημένων πληρωμών.σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο από την Κόρτνεϊ Μακ Μίλαν, πρώην στέλεχος του Twitter που ο μεγιστάνας μετονόμασε σε X.Στην καταγγελία, αναφέρεται ότι η εταιρεία είχε παράσχει στο προσωπικό μισθό μόνο ενός μήνα ως αποζημίωση αντί για τα πολύ πιο γενναιόδωρα επιδόματα, που το Twitter είχε υποσχεθεί.Η ομάδα του Μασκ είχε προτρέψει τον δικαστή να απορρίψει την καταγγελία, λέγοντας ότι ο νόμος για την ασφάλεια του εισοδήματος των συνταξιοδοτούμενων δεν ίσχυε στην προκειμένη περίπτωση.Ο νόμος θέτει πρότυπα για τα ιδιωτικά προγράμματα υγείας και συνταξιοδότησης.ι από την απόφαση και εξετάζουμε τις επιλογές μας για να προχωρήσουμε», δήλωσε εκπρόσωπος της ομάδας της κας ΜακΜίλιαν.

