Οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησαν να εμποδίσουν οποιοδήποτε μέλος της νεοσύστατης ακροδεξιάς ομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη» να μπει σε οποιαδήποτε κοινοβουλευτική επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες του Euractiv που επιβεβαίωσαν δύο πηγές μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Σοσιαλιστές της ΕΕ (S&D) και οι Φιλελεύθεροι (Renew) συμφώνησαν στην εφαρμογή ενός cordon sanitaire όταν πρόκειται για τις επόμενες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», δήλωσε πηγή του S&D στο Euractiv.

Σε επικοινωνία του με το Euractiv, αξιωματούχος του ΕΛΚ επιβεβαίωσε τη συμφωνία μεταξύ των τριών ομάδων, οι οποίες σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία κατέχουν 400 έδρες στο 720μελές κοινοβούλιο.

Οι πολιτικές ομάδες συναντήθηκαν χθες το βράδυ για να συζητήσουν τη λίστα επιθυμιών τους για τις επόμενες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πηγές δήλωσαν στο Euractiv ότι οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR) της Μελόνι θέλουν την επιτροπή LIBE, η οποία εστιάζει στις πολιτικές ελευθερίες, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις.

Η επιτροπή ασχολείται κυρίως με το κράτος δικαίου σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, η οποία εκπροσωπείται στην ομάδα ECR από το δεξιό κόμμα PiS.

Ωστόσο, παρά την προσωρινή διαίρεση, ένας αξιωματούχος της S&D δήλωσε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις θα κάνουν «τα πάντα» για να εμποδίσουν το ECR να πάρει την επιτροπή LIBE.

«Οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι, οι πράσινοι, η αριστερά και μέρος του ΕΛΚ δεν θέλουν με κανένα τρόπο να πάρει το ECR αυτή την επιτροπή και θα κάνουμε τα πάντα για να τους εμποδίσουμε», δήλωσε ο σοσιαλιστής αξιωματούχος.

«Καταλαβαίνουμε ότι το ΕΛΚ θέλει να ευχαριστήσει τη Μελόνι και να την κρατήσει κοντά του, αλλά η LIBE, όχι», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τη λίστα αιτημάτων που είδε το Euractiv, το ΕΛΚ έχει θέσει ως προτεραιότητα την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT), την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE), την Επιτροπή Αλιείας (PECH) καθώς και την Υποεπιτροπή Δημόσιας Υγείας (SANT).

Από την πλευρά τους, οι σοσιαλιστές της ΕΕ έχουν δώσει βαρύτητα στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA), στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI) καθώς και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) και στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM).

Το ECR θέλει επίσης την Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG) και την Επιτροπή Αναφορών (PETI), ενώ οι Φιλελεύθεροι, οι Πράσινοι και η Αριστερά θα έχουν επίσης προέδρους επιτροπών, όπως έμαθε το Euractiv.

