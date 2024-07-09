Η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα με άνετη διαφορά γίνονται «οι Πατριώτες για την Ευρώπη» μετά και την προσθήκη ευρωβουλευτών της Εθνική Συσπείρωσης (Rassemblement National).

H Εθνική Συσπείρωση εντάχθηκε και επίσημα τη Δευτέρα στην ομάδα «οι Πατριώτες για την Ευρώπη» με 30 ευρωβουλευτές και ο Ζορντάν Μπαρντελά εξελέγη πρόεδρος της πολιτικής ομάδας σε μια συνάντηση στις Βρυξέλλες που διήρκεσε λιγότερο από 20 λεπτά.

«Οι Πατριώτες για την Ευρώπη» ιδρύθηκαν στα τέλη Ιουνίου και περιλαμβάνουν επίσης ευρωβουλευτές από το κόμμα του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, Fidesz. Πρώτος αντιπρόεδρος ορίστηκε η Kinga Gál του Fidesz.

Γενικός Γραμματέας της νέας ομάδας θα είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας της ομάδας Identity & Democracy, Philip Claeys.

Εκτός από την Εθνική Συσπείρωση και το Fidesz, τα άλλα μέλη της ομάδας είναι:

- Λέγκα (Ιταλία): 8 ευρωβουλευτές

- ANO (Τσεχία): 7 ευρωβουλευτές

- Oath and Motorists (Τσεχία): 2 ευρωβουλευτές

- FPÖ (Αυστρία): 6 ευρωβουλευτές

- PVV (Ολλανδία): 6 ευρωβουλευτές

- VOX (Ισπανία): 6 ευρωβουλευτές

- Vlaams Belang (Φλάνδρα, Βέλγιο): 3 ευρωβουλευτές

- CHEGA (Πορτογαλία): 2 ευρωβουλευτές

- Λαϊκό Κόμμα της Δανίας (Δανία): 1 ευρωβουλευτής

- Φωνή Λογικής (Ελλάδα): 1 ευρωβουλευτής (Λατινοπούλου)

- Πρώτη Λετονία (Λετονία): 1 ευρωβουλευτής

Σε δήλωσή του, ο Μπαρντέλα — ο οποίος δεν ήταν παρών στη συνάντηση στις Βρυξέλλες — είπε ότι οι Πατριώτες «αντιπροσωπεύουν την ελπίδα για δεκάδες εκατομμύρια πολίτες στα ευρωπαϊκά έθνη που εκτιμούν την ταυτότητά τους, την κυριαρχία και την ελευθερία τους. Ως πατριωτικές δυνάμεις, θα συνεργαστούμε για να ανακτήσουμε τους θεσμούς μας και να επαναπροσανατολίσουμε τις πολιτικές για να υπηρετήσουμε τα έθνη και τους λαούς μας».

