Ζελένσκι: Ο Ορμπάν «δεν έχει κανένα λόγο να εμποδίσει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ»

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν «δεν έχει κανένα λόγο να μπλοκάρει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Του ζήτησα να μου δώσει έναν λόγο, όχι τρεις, πέντε ή δέκα, αλλά έναν», τόνισε ο Ζελένσκι για τον Ορμπάν. «Ακόμα περιμένω μια απάντηση», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη νορβηγική πρωτεύουσα έπειτα από συνάντηση που είχε με ηγέτες των σκανδιναβικών χωρών.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός επανέλαβε νωρίτερα σήμερα τη στάση του λέγοντας ότι η Βουδαπέστη θα εμμείνει στη στάση της ότι η ΕΕ δεν πρέπει να ξεκινήσει τις ενταξιακές συνομιλίες με την Ουκρανία, αλλά θα πρέπει αντ’ αυτού να θέσει στόχο μια στρατηγική εταιρική σχέση. Επανέλαβε επίσης ότι το θέμα θα πρέπει να βγει από την ατζέντα της συνόδου κορυφής της ΕΕ αυτή την εβδομάδα καθώς η Ουγγαρία δεν θα εγκρίνει την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών με την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

