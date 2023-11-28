Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας δήλωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές εκστρατείες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και οι επιχειρήσεις του στρατού στη Δυτική Όχθη «ακυρώνουν τις ανθρώπινες αξίες και το δικαίωμα στη ζωή».

Στις δηλώσεις του, οι οποίες μεταδόθηκαν από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, ο Ιορδανός μονάρχης ζήτησε και πάλι να τερματιστεί ο πόλεμος και είπε ότι η πολιορκία του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, με την οποία παρεμποδιζόταν επί εβδομάδες η είσοδος φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων, ενώ είχε διακοπεί και η ηλεκτροδότηση, ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου.

«Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου (…) δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί», είπε ο βασιλιάς Αμπντάλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.