Ο αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου, λέει ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα

Ο Ιορδανός μονάρχης ζήτησε και πάλι να τερματιστεί ο πόλεμος και είπε ότι η πολιορκία του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου.

Πρίγκιπας Ιορδανίας

Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας δήλωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές εκστρατείες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και οι επιχειρήσεις του στρατού στη Δυτική Όχθη «ακυρώνουν τις ανθρώπινες αξίες και το δικαίωμα στη ζωή».

Στις δηλώσεις του, οι οποίες μεταδόθηκαν από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, ο Ιορδανός μονάρχης ζήτησε και πάλι να τερματιστεί ο πόλεμος και είπε ότι η πολιορκία του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, με την οποία παρεμποδιζόταν επί εβδομάδες η είσοδος φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων, ενώ είχε διακοπεί και η ηλεκτροδότηση, ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου.

«Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου (…) δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί», είπε ο βασιλιάς Αμπντάλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ιορδανία πόλεμος Μεσανατολικό
