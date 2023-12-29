Μπροστά στα μάτια του πατέρα της έχασε τη ζωή της η 15χρονη σέρφερ Khai Cowley όταν δέχτηκε επίθεση από καρχαρία στη νότια Αυστραλία και συγκεκριμένα στην παραλία Ethel.

Μόλις πριν από δύο εβδομάδες η ανήλικη είχε διακριθεί στο άθλημα καθώς είχε καταταχθεί στην 146η θέση σε ηλικίες κάτω των 18 στην Αυστραλία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπάθησαν απεγνωσμένα να σώσουν την Khai Cowley, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Αρχικά η ανακοίνωση της αστυνομίας έκανε λόγο για ένα έφηβο αγόρι που έχασε τη ζωή του μετά από τη φονική επίθεση καρχαρία, ωστόσο σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση πρόκειται για την 15χρονη σέρφερ Khai Cowley.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη θανατηφόρα επίθεση στο συγκεκριμένο θέρετρο αν και έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις πρόσφατα στα ύδατα της Νότιας Αυστραλίας.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας είπε ότι οι αξιωματικοί της ειδοποιήθηκαν για πρώτη φορά για την επίθεση την Πέμπτη στις 13:30 τοπική ώρα (02:30 GMT).

«Δυστυχώς το σώμα ενός έφηβου ανασύρθηκε από το νερό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Η παραλία Ethel είναι μια αμμώδης παραλία μήκους 400 μέτρων, δημοφιλής στους σέρφερ και τους τουρίστες, με κύματα κατά μέσο όρο 1,5 μέτρο.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα και κάτοικο της περιοχής, το θύμα μπορεί να ήταν περίπου «30 με 40 μέτρα μακριά από την ακτή», ενώ ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η περιοχή είχε πάντα καρχαρίες αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι τώρα».

Πηγή: skai.gr

