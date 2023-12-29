Οι ΗΠΑ κατέρριψαν drone και βαλλιστικό πύραυλο των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό κατέρριψε χθες Πέμπτη στον νότιο τομέα της Ερυθράς Θάλασσας τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα και βαλλιστικό πύραυλο που εξαπέλυσαν οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης, έκανε γνωστό σήμερα το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Κανένα από τα 18 πλοία τα οποία ήταν παρόντα στην περιοχή δεν υπέστη ζημιές και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός», διευκρίνισε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επρόκειτο για «την 22η απόπειρα επίθεσης των Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας από τη 19η Οκτωβρίου».

Από το ξέσπασμα την 7η Οκτωβρίου του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, πολλαπλασίασαν τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι «συνδέονται με το Ισραήλ» σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, που πολιορκείται και βομβαρδίζεται από τον ισραηλινό στρατό.

Ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ, περιπολούν σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα θαλάσσια περιοχή μαζί με άλλες χώρες, εντός των ορίων διεθνούς συνασπισμού για την προστασία εμπορικών πλοίων από τους Χούθι, κίνημα προσκείμενο στο Ιράν.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταρριφθεί πύραυλοι και drones των Χούθι από αμερικανικά, γαλλικά και βρετανικά πολεμικά πλοία.

Η Ουάσιγκτον εξάλλου ανακοίνωσε χθες σειρά κυρώσεων που βάζουν στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση των Χούθι, ειδικά φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Υεμένη και στην Τουρκία που κατά την αμερικανική κυβέρνηση ενέχονται σε αυτή τη χρηματοδότηση.

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν κατηγορεί το Ιράν πως βοηθά ενεργά τους υεμενίτες αντάρτες να εξαπολύουν επιθέσεις. Η Ισλαμική Δημοκρατία το αρνείται. Η Τεχεράνη διαβεβαιώνει εξάλλου πάγια ότι δεν προσφέρει στρατιωτική υποστήριξη στους Χούθι, κινήματος εντασσόμενου στον λεγόμενο «άξονα της αντίστασης», μαζί με το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολά και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

