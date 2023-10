Handelsblatt: Το ελληνικό χρέος σε τροχιά συρρίκνωσης Οικονομία 14:15, 18.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt για την αλματώδη μείωση του ελληνικού χρέους