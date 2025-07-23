Με μια κοινή επιστολή η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή (AJC) και το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας (HALC) ζητούν από τα μέλη του Κογκρέσου να ενώσουν τη φωνή τους με τους νομοθέτες που αντιτίθενται στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και να συνυπογράψουν την επιστολή που πρόκειται να σταλεί στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στη διακομματική επιστολή που αυτή τη στιγμή συνεχίζει να βρίσκεται στο στάδιο της συλλογής υπογραφών, οι Αμερικανοί βουλευτές επισημαίνουν τους κινδύνους που εγείρει μια πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και ζητούν από την κυβέρνηση να παραμείνει αντίθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι δύο οργανώσεις υπενθυμίζουν στους νομοθέτες ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει τον νόμο CAATSA και να αντιτίθεται στα αμερικανικά περιφερειακά συμφέροντα μέσω των απειλών σε βασικούς περιφερειακούς εταίρους, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται ότι οι απειλές εναντίον του Ισραήλ έχουν καταστήσει την πώληση των F-35 στην Τουρκία ασυμβίβαστη με το νομοθετικά επιβεβλημένο Ποιοτικό Στρατιωτικό Πλεονέκτημα που το Ισραήλ απολαμβάνει.

Η επιστολή διανέμεται από τους Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκη, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη, ενώ μέχρι στιγμής στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμμετέχουν οι βουλευτές Τζιμ Κόστα, Ράντι Φάιν, Λόρα Φρίντμαν, Νταν Γκόλντμαν, Τζος Γκότθεϊμερ, Μάικ Χαριδόπουλος, Γκρέις Μενγκ, Φρανκ Παλόνε, Μπραντ Σνάιντερ, Ρίτσι Τόρες και Νίντια Βελάσκεθ. Η προθεσμία για τη συλλογή υπογραφών λήγει την Πέμπτη 24 Ιουλίου.

Η Επιστολή του AJC και του HALC

«Εκ μέρους της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC) και του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας (HALC), σας γράφουμε για να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε στη διακομματική επιστολή για την προστασία της τεχνολογίας των F-35 και την απόδοση ευθυνών στην Τουρκία για παραβιάσεις του νόμου CAATSA.

Η Τουρκία κατέστησε τον εαυτό της μη επιλέξιμο για την αγορά αμερικανικών όπλων όταν αγόρασε τους ρωσικούς S-400, κατά παράβαση του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής μέσω Κυρώσεων (CAATSA). Παρά το γεγονός ότι της δόθηκαν πολλές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων κυβερνήσεων να διορθώσει την παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας, η Τουρκία επέμεινε να την παρακάμπτει αντί να συμμορφωθεί.

Δεδομένων των ανησυχιών που εγείρονται από ένα ευρύ φάσμα αμυντικών φορέων σχετικά με τη συνεγκατάσταση των F-35 στο ίδιο θέατρο με τους ρωσικούς S-400, η μεταφορά του πιο προηγμένου μαχητικού αεροσκάφους της Αμερικής θα υπονόμευε τις αμερικανικές αξίες και συμφέροντα.

Η πρόσβαση σε αμερικανικά οπλικά συστήματα είναι ένα προνόμιο που η Τουρκία πρέπει να κερδίσει και όχι ένα αναφαίρετο δικαίωμα. Πέρα από την παραβίαση του νόμου CAATSA, η Τουρκία απειλεί τα αμερικανικά συμφέροντα και τους εταίρους των ΗΠΑ, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία με αμερικανικά όπλα, συνεχίζοντας την κατοχή της Κύπρου με αμερικανικά όπλα, επιτιθέμενη στους Κούρδους εταίρους της Αμερικής με αμερικανικά όπλα. Η Άγκυρα έχει απειλήσει το Ισραήλ και έχει καταστήσει την πώληση F-35 στην Τουρκία ασυμβίβαστη με το νομοθετικά επιβεβλημένο Ποιοτικό Στρατιωτικό Πλεονέκτημα για το Ισραήλ.

Για όλους αυτούς τους λόγους, σας προτρέπουμε να συμμετάσχετε σε αυτήν την διακομματική επιστολή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.