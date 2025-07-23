Το 2010 γενετική έρευνα είχε αποκαλύψει ότι το DNA του Ozzy Osbourne (Όζι Οζμπορν) – του θρυλικού frontman των Black Sabbath που πέθανε χθες σε ηλικία 76 ετών, λίγες μέρες μετά την εμβληματική αποχαιρετιστήρια συναυλία του στο Μπέρμιγχαμ – ήταν μεταλλαγμένο.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ο μεγάλος «χεβιμεταλάς» άντεξε ζωντανός τόσο χρόνια, παρά τις καταχρήσεις, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και το προχωρημένο Πάρκινσον.

Ο Οζμπορν είχε αρκετές γονιδιακές παραλλαγές που «δεν έχουμε ξαναδεί», είχε δηλώσει το 2010 ο γενετιστής Nathaniel Pearson της Knome Inc., που μελέτησε το DNA του.

Σύμφωνα με τον επιστήμονα, στο γονιδίωμα του θρυλικού ροκ σταρ, υπήρχαν διάφορες παραλλαγές συμπεριλαμβανομένων κάποιων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο «το σώμα του Οζμπορν απορροφά μεθαμφεταμίνες και άλλα ναρκωτικά».

Ανάρπαστο το «Απεριόριστα Ανακυκλώσιμος Όζι»

Η τελευταία «επιχειρηματική» κίνηση του «Πρίγκιπα του Σκότους» (και της οικογένειάς του), ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή, ήταν να θέσει προς πώληση το DNA του, μέσω της Liquid Death, με στόχο να κλωνοποιηθεί στο μέλλον, όταν προχωρήσει η τεχνολογία και το επιτρέψει η μελλοντική νομοθεσία.

Τον Ιούνιο, η εταιρία έβγαλε προς πώληση 10 κουτιά παγωμένου τσαγιού της Liquid Death, τα οποία είχε πιει ο Ozzy αφήνοντας «ίχνη DNA από το σάλιο του» πάνω τους.

Ο Osbourne υπέγραφε επίσης κάθε συσκευασία, η οποία αρχικά πωλούνταν προς 450 δολάρια το καθένα. (Μια συσκευασία των έξι τσαγιών πωλείται προς 13,83 δολάρια στο Amazon).

Το προϊόν έχει τίτλο «Απεριόριστα Ανακυκλώσιμος Όζι» (Infinitely Recyclable Ozzy), αν και η Liquid Death ανέφερε στα ψιλά γράμματα ότι δεν μπορούσε να εγγυηθεί για την «ακεραιότητα του DNA και τα αποτελέσματα της κλωνοποίησης».

Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν το άρθρο του BusinessInsider, τα πολυπόθητα κουτιά είχαν εξαντληθεί στον ιστότοπο της Liquid Death.

Ένα πουλήθηκε στο eBay στις 22 Ιουλίου, την ημέρα του θανάτου του Ozzy Osbourne, προς 4.655 δολάρια.



