«Η Τουρκία θα πουλάει μη επανδρωμένα Bayraktar από το εργοστάσιό της στην Ιταλία. Με Piaggio και Leonardo θα παράγουμε Bayraktar και Akinci», δήλωσε ο πρόεδρος της τουρκικής εταιρείας Baykar, Selcuk Bayraktar σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη. Ειδικότερα, ερωτηθείς για το αν έχει σχέδια πώλησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην ΕΕ μέσω της ιταλικής Piaggio, ο Baykar δήλωσε: «Σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας, στο εργοστάσιο της Piaggio, το οποίο είναι της Baykar θα παράγονται τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Akinci, Bayraktar TB3 και Bayraktar TB2. Εδώ μιλάμε για μια εταιρική σχέση και θα παράγουμε ανάλογα με τις προτιμήσεις των πελατών μας. Στον κόσμο δεν υπάρχει τέτοια εταιρεία με τόσο μεγάλη γκάμα προϊόντων και εναλλακτικών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Παράλληλα, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης, χθες έγινε επικοινωνία μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, με επίκεντρο τα Eurofighter. «Φαίνεται ότι τουλάχιστον σε επίπεδο Τουρκίας - Βρετανίας η συμφωνία έχει κλείσει, όπως λένε, για 40 Eurofighters...ίσως η συμφωνία να είναι 20+20, δηλαδή ανάμεσά τους να είναι και κάποια μεταχειρισμένα έτσι ώστε να έρθουν γρήγορα στην Τουρκία. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι έχει γίνει με τα πυραυλικά συστήματα Meteor, που περιμένουν και την έγκριση της Γαλλίας και αν θα δώσει η Γερμανία το «οκ» για τα Eurofighter. Τις επόμενες μέρες είναι πιθανό να ακούσουμε για ένα προσύμφωνο Τουρκίας - Βρετανίας», σημείωσε ακόμη κ Μανώλης Κωστίδης.

Πηγή: skai.gr

