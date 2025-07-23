Τι και αν ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί με νύχια και με δόντια να πάρει αποστάσεις από το σκάνδαλο Έπσταϊν. Πρόσφατα βίντεο και φωτογραφίες που ήρθαν στην επιφάνεια από διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις αποκαλύπτουν νέες λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση που είχαν ο αμερικανός πρόεδρος με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Επιπλέον, φωτογραφίες από το 1993 επιβεβαιώνουν για πρώτη φορά ότι ο Έπσταϊν παρευρέθηκε στον γάμο του Τραμπ με τη Μάρλα Μέιπλς το 1993.Μέχρι σήμερα δεν ήταν ευρέως γνωστό ότι ο Έπσταιν είχε δώσει το παρών στην τελετή στο ξενοδοχείο Plaza.

Άλλα πλάνα από μια επίδειξη μόδας της Victoria's Secret το 1999 στη Νέα Υόρκη δείχνουν τον Τραμπ και τον Έπσταϊν να γελούν και να συνομιλούν μαζί πριν από την επίδειξη μόδας. Το KFile του CNN αποκάλυψε το ακατέργαστο αυτό υλικό κατά τη διάρκεια ανασκόπησης ενός βίντεο από το αρχείο με τον Τραμπ να παρευρίσκεται σε διάφορες εκδηλώσεις τη δεκαετία του 1990 και του 2000. Ο Τραμπ και ο Έπσταϊν εμφανίστηκαν μαζί σε τουλάχιστον ένα βίντεο μεταξύ του περιορισμένου αρχειακού υλικού που εξετάστηκε.

Τα νέα πλάνα και οι φωτογραφίες, τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει ευρέως, έρχονται την ώρα που οι πιθανές σχέσεις του Τραμπ με τον Έπσταϊν βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να μην δημοσιοποιήσει τα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, τα οποία είχε υποσχεθεί εδώ και καιρό, έχει προκαλέσει οργή σε ορισμένες γωνιές του κινήματος MAGA του Τραμπ.

Σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το CNN την Τρίτη, ο Πρόεδρος Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για τις φωτογραφίες του Έπσταιν στο γάμο του απάντησε «Πρέπει να μου κάνεις πλάκα», προτού κατηγορήσει επανειλημμένα το CNN για «fake news» και κλείσει το τηλέφωνο.

Σε δήλωσή του στο CNN, ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, δήλωσε: «Αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο από αποσπάσματα από αθώα βίντεο και φωτογραφίες εκδηλώσεων με μεγάλη προσέλευση, εκτός πλαισίου, για να εξαχθεί με αηδιαστικό τρόπο κάτι κακόβουλο».

«Το γεγονός είναι ότι ο Πρόεδρος τον έδιωξε από το κλαμπ του επειδή ήταν ανατριχιαστικός. Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια συνέχεια των ψευδών ειδήσεων που έχουν επινοήσει οι Δημοκρατικοί και τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης».

Υπενθυμίζεται, ότι οι ισχυρισμοί ότι ο Έπσταϊν κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2005, οδηγώντας στη σύλληψή του ένα χρόνο αργότερα. Συνελήφθη ξανά το 2019 με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σωματεμπορία και αργότερα πέθανε στη φυλακή, τροφοδοτώντας πολυάριθμες θεωρίες συνωμοσίας. Ο ιατροδικαστής έκρινε ότι ο θάνατός του ήταν αυτοκτονία δι' απαγχονισμού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και τα παιδιά του, Έρικ και Ιβάνκα Τραμπ, με τον Τζέφρι Έπσταϊν στα εγκαίνια του Harley Davidson Cafe στη Νέα Υόρκη το 1993

Προηγούμενη σχέση

Η σχέση του Τραμπ με τον Έπσταϊν χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980 και περιελάμβανε τακτικές εμφανίσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις στο Παλμ Μπιτς και τη Νέα Υόρκη. Καμία αρχή επιβολής του νόμου δεν έχει κατηγορήσει ποτέ τον Τραμπ για αδικοπραγία σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Οι δυο τους είχαν μια διαμάχη στα μέσα της δεκαετίας του 2000, σύμφωνα με την Washington Post, η οποία προέκυψε μετά από μια διαφωνία που είχαν για μια πολύ σημαντική συμφωνία για ακίνητα στο Παλμ Μπιτς. Πριν από τότε, φωτογραφίες και βίντεο έδειχναν επανειλημμένα ότι οι δύο ήταν φίλοι. Το 2019, το NBC δημοσίευσε πλάνα από ένα πάρτι που έδειχνε τον Τραμπ να μιλάει με τον Έπσταϊν το 1992.

Ένα χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1993, ο φωτογράφος της υψηλής κοινωνίας Ντάφιντ Τζόουνς τράβηξε φωτογραφίες στα εγκαίνια του Harley Davidson Cafe στη Νέα Υόρκη, απαθανατίζοντας τον Τραμπ και τον Έπσταϊν μαζί. Ο Τζόουνς απαθανάτισε φωτογραφίες του Τραμπ με το χέρι του γύρω από τα δύο μικρά παιδιά του, καθώς στέκεται δίπλα στον Έπσταϊν, ακουμπισμένος σε ένα κιγκλίδωμα.

Δύο μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1993, ένας οργανισμός μέσων ενημέρωσης ανέθεσε στον Τζόουνς να φωτογραφίσει τον γάμο του Τραμπ. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που τράβηξε ήταν και μία του Έπσταϊν να εισέρχεται στην εκδήλωση.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν στον γάμο του Ντόναλντ Τραμπ και της Μάρλα Μέιπλς στο ξενοδοχείο Plaza στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 1993

«Πρέπει να τον αναγνώρισα που πήγαινε [στην εκδήλωση]», είπε ο Τζόουνς στο CNN, προσθέτοντας ότι τράβηξε μόνο επιλεγμένες φωτογραφίες των συμμετεχόντων που θεώρησε ο ίδιος ότι ήταν ενδιαφέρουσες παρουσίες.

«Μακάρι να είχα τραβήξει τώρα περισσότερες φωτογραφίες του με τον Τραμπ», είπε. «Μου είχε ανατεθεί να φωτογραφίσω τον γάμο του Τραμπ, οπότε στάθηκα με τον Τύπο και τον φωτογράφισα. Η εικόνα που έχετε είναι από το φύλλο επικοινωνίας — τα αρνητικά χάθηκαν».

Μια άλλη φωτογραφία απεικονίζει τον Έπσταϊν στον γάμο του Τραμπ με τον Έπσταϊν να χαμογελάει στο φόντο — το κεφάλι του μόλις που διακρίνεται ανάμεσα σε άλλους καλεσμένους όπως τον αθλητή Χάουαρντ Στερν και την Ρόμπιν Λιτς του «Lifestyles of the Rich and Famous», οι οποίοι έβγαζαν μια ομαδική φωτογραφία.

Μαζί σε επίδειξη μόδας

Ωστόσο, οι δυο τους εθεάθησαν μαζί και σε μια επίδειξη μόδας το 1999 της Victoria's Secret. Δύο φωτογραφίες δείχνουν επίσης τον Τραμπ και τον Έπσταϊν να εμφανίζονται σε ένα πάρτι των Angels το 1997 στη Νέα Υόρκη, δύο χρόνια πριν από το βίντεο που αποκάλυψε το CNN.

Η παρουσία του Έπσταϊν στην επίδειξη μόδας του 1999 αντικατοπτρίζει επίσης τους μακροχρόνιους δεσμούς του με τον Λέσλι Γουέξνερ, τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της μητρικής εταιρείας της Victoria's Secret. Ο Έπσταϊν διαχειριζόταν τα οικονομικά του Γουέξνερ από το 1987 έως περίπου το 2007. Οι δύο τους αργότερα διέκοψαν τους δεσμούς τους και ο Γουέξνερ έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα φερόμενα εγκλήματα του Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Το 2002, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Έπσταϊν στο περιοδικό New York Magazine περιγράφοντάς τον ως «έναν καταπληκτικό τύπο» και λέγοντας ότι γνωρίζει τον Έπσταϊν εδώ και 15 χρόνια. «Λέγεται μάλιστα ότι του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες όσο και εμένα, και πολλές από αυτές είναι νεότερες», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ πέταξε με τα αεροσκάφη του Έπσταϊν μεταξύ Παλμ Μπιτς και Νέας Υόρκης, τουλάχιστον επτά φορές σύμφωνα με τα αρχεία καταγραφής πτήσεων.

Στο βιβλίο του 2004, «Trump: How To Get Rich», ο Τραμπ έγραψε για το πώς δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από έναν άνδρα που ονόμασε «τον μυστηριώδη Τζέφρι».

«Όσο μυστηριώδης κι αν είναι ο Τζέφρι, είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που γνωρίζω που μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνο με ένα μικρό όνομα. Το προσωπικό μου δεν ζητάει ποτέ επώνυμο στην περίπτωσή του, κάτι που κατά κάποιο τρόπο τον κατατάσσει στο ίδιο επίπεδο με τον Έλβις. Όχι ότι ο Έλβις τηλεφωνεί πολύ στις μέρες μας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», έγραψε ο Τραμπ.

Δεν είναι σαφές εάν ο «μυστηριώδης Τζέφρι» που αναφέρει είναι ο Έπσταϊν.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν στην Palm Beach Post το 2000 δείχνουν επίσης τον Τραμπ, τη συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ — η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για σωματεμπορία — και τον πρίγκιπα Άντριου να παρευρίσκονται σε φιλανθρωπική εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων στο Μαρ-α-Λάγκο.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η Wall Street Journal αποκάλυψε ένα μήνυμα γενεθλίων που είχε σταλεί με το όνομα του Τραμπ στον Έπσταϊν με αφορμή τα 50ά γενέθλια του το 2003. Σύμφωνα με την Journal, περιείχε ένα περίγραμμα μιας γυμνής γυναίκας και ένα δακτυλογραφημένο σημείωμα που τελείωνε με τη φράση: «Χρόνια πολλά—και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό».

Πηγή: skai.gr

