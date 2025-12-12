Μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο με τον γενικό διευθυντή του Haberturk, ο οποίος προωθούσε παρουσιάστριες για σεξουαλικές πράξεις και ναρκωτικά.

'Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, θεωρίες για πολιτικά κίνητρα και οι στενές σχέσεις του με την τουρκική κυβέρνηση προκαλούν συζητήσεις.



Τηλεοπτικό δίκτυο SOZCU TV

O Mεχμέτ Ακίφ Έρσοϊ ορίστηκε γενικός διευθυντής του Ηaberturk πριν λίγα χρόνια. O πατέρας του είναι από τους εκδότες του ( ισλαμικού) περιοδικού Σαλάμ και λόγω των πεποιθήσεων του πατέρα του σπούδασε σε ισλαμικά λύκεια του εξωτερικού. Έμαθε Αραβικά. Μετά επέστρεψε στην Τουρκία και ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε λύκειο και πανεπιστήμιο.

Πριν από λίγους μήνες έγιναν διάφορες επεμβάσεις στο τηλεοπτικό δίκτυο. Πέρασαν υπό κρατικό έλεγχο πολλά τηλεοπτικά δίκτυα όπως Show TV και Haberturk. O ίδιος παρέμεινε στη θέση του γενικού διευθυντή. Πριν λίγες ημέρες οι δυο παρουσιάστριες του τηλεοπτικού δικτύου Ελά Ρουμεγσιά Τζεμπετζί και η Μελτέμ Ατζέτ συνελήφθησαν με τις κατηγορίες χρήσης ναρκωτικών.

Ο Μεχμέτ Ακίφ Έρσοϊ ο οποίος έκανε διαδηλώσεις για τη Γάζα, και έκανε διαλέξεις για τη Γάζα τώρα πια είναι στη φυλακή. Κατηγορείται για υποβοήθηση χρήσης ναρκωτικών, από την προώθηση γυναικών του περιβάλλοντος για σεξουαλικές πράξεις του με στόχο το οικονομικό όφελος.

Υπουργός Άμυνας Τουρκίας: «Κάνουμε βήματα για την προστασία της Γαλάζιας Πατρίδας - Δεν θα επιτρέψουμε μονομερή βήματα και τετελεσμένα, δυο κράτη στην Κύπρο»

«Προβαίνουμε με αποφασιστικότητα σε όλα τα απαραίτητα βήματα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στη γαλάζια και ουράνια πατρίδα μας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στη βάση των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

«Επιθυμούμε ειλικρινά να επιλύσουμε τα προβλήματα ανάμεσά μας με τη γείτονα Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχικής ισότητας, και να αναπτύξουμε το υφιστάμενο θετικό περιβάλλον διαλόγου.

Όμως, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι καθώς διατηρούμε ανοιχτή την πόρτα της διπλωματίας και της καλής πρόθεσης, δεν δείχνουμε και δεν θα δείξουμε με κανέναν τρόπο ανοχή σε μονομερείς προσπάθειες/πρωτοβουλίες (δημιουργίας) τετελεσμένων στην περιοχή και σε πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας.

Στην Κύπρο, υποστηρίζουμε μια μόνιμη λύση με ίση κυριαρχία και 2 κράτη και δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε συμφωνία ή πρωτοβουλία που αγνοεί τα δικαιώματα των Κυπρίων ομογενών μας».

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα αγοράζει πυραύλους και όπλα από το Ισραήλ και τα τοποθετεί στα νησιά - Βήμα που θα αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο

CNN TURK

Νέα κίνηση που μπορεί να αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο. Η Ελλάδα αγοράζει εξελιγμένα πυραυλικά συστήματα και ρουκέτες από το Ισραήλ τα οποία θα τα εγκαταστήσει στα σύνορα με την Τουρκία και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Η αρμόδια επιτροπή του ελληνικού κοινοβουλίου ενέκρινε τη σύμβαση ύψους 691 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες τα πυραυλικά συστήματα PULS θα τοποθετηθούν σε ειδικά οχήματα και θα μεταφερθούν στον Έβρο, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα Αυτή η απόφαση θεωρείται μια νέα φάση της Ελλάδας προς τη στρατιωτικοποίηση των νησιών παραβιάζοντας τις Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων. Στα οπλικά συστήματα περιλαμβάνονται και βαλλιστική πύραυλοι PREDATOR ΗΑWK με βεληνεκές 300 χιλιομέτρων. Όπως και βλήμματα πυροβολικού με βεληνεκές 150 και 40 χιλιομέτρων. Μεγάλο μέρος του κόστους θα καλυφθεί από τα προγράμματα SAFE.Μεγαλώνει το σκάνδαλο με τον γενικό διευθυντή του Haberturk: Προωθούσε παρουσιάστριες για σεξουαλικές πράξεις και ναρκωτικά

Φουντώνουν τα σενάρια της επιστροφής των τουρκικών S-400 στον Πούτιν

Ο Ερντογάν σήμερα μπορεί να συζητήσει το θέμα με τον πρόεδρο της Ρωσίας. Η Τουρκία για να πάρει τα F-35 ψάχνει τρόπους απεμπλοκής από τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα.

Οζτζάν Τικίτ - Αναλυτής κρατικού πρακτορείου Ανατολή:

Θεωρώ σίγουρο πως το θέμα των S-400 συζητήθηκε και με τη Ρωσία. Όπως ξέρετε, οι σχέσεις του Τραμπ με τον Πούτιν είναι καλές. Όπως και ο Τραμπ δηλώνει, συνομιλεί και με την Τουρκία για τις σχέσεις με Ρωσία. Θα έχει δημιουργηθεί μια φόρμουλα για τους S-400 πάντα σε συνεννόηση με τη Ρωσία. Όπως ξέρετε, ο πρόεδρος Ερντογάν ταξίδεψε στο Τουρκμενιστάν και εκεί θα συναντηθεί με τον Πούτιν. Ίσως συζητηθεί το θέμα αυτό.

