Κακοποιοί «εξανάγκασαν» πολίτες να ψηφίσουν τους υποψήφιους που πρόκριναν εγκληματικές οργανώσεις στις προεδρικές εκλογές της 30ής Νοεμβρίου στην Ονδούρα, κατήγγειλε χθες Πέμπτη μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία καταμέτρησε επίσης τουλάχιστον επτά πολιτικές δολοφονίες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Εντοπίσαμε συγκεκριμένες ενέργειες εξαναγκασμού του εκλογικού σώματος» και «την παρουσία μελών συμμοριών κοντά σε εκλογικά τμήματα», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής ερευνών της Cristosal, ο Ρενέ Βαλιέντε.

Κυκλοφόρησαν εξάλλου «ηχητικά μηνύματα εκφοβισμού» που είχαν παραχθεί «κατά τα φαινόμενα από εγκληματικά κυκλώματα» για να επηρεαστούν οι ψηφοφόροι, πρόσθεσε.

Η βία των συμμοριών είναι μείζον και άλυτο πρόβλημα στην Ονδούρα, όπου δρουν ιδίως η Barrio 18 και η Mara Salvatrucha, τις οποίες νωρίτερα φέτος η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέταξε στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Η ΜΚΟ Cristosal δεν διευκρίνισε αν ή ποιο κόμμα ήθελαν να ευνοήσουν περισσότερο οι συμμορίες.

Ωστόσο η απερχόμενη πρόεδρος της Ονδούρας, η Σιομάρα Κάστρο, τόνισε ότι ψηφοφόροι της παράταξής της, του κόμματος της αριστεράς LIBRE, δέχτηκαν «απειλές από εγκληματικές ομάδες και συμμορίες σε διάφορες περιοχές».

Η υποψήφια του κόμματος της κ. Κάστρο, η Ρίξι Μονκάδα, βρίσκεται στην τρίτη θέση, κατά τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα. Τα τελικά, επίσημα αποτελέσματα δεν είχαν ανακοινωθεί ακόμη χθες, 12 ημέρες μετά την ψηφοφορία.

Η έκθεση της Cristosal, υπό τον τίτλο «Η δημοκρατία απειλείται», κάνει λόγο για επτά δολοφονίες και συνολικά 67 υποθέσεις «πολιτικής βίας» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Μεταξύ των θυμάτων, έξι άνδρες «καταλάμβαναν ή διεκδικούσαν θέση σε δημοτικό επίπεδο», ενώ «παιδί πέντε ετών» έχασε τη ζωή του σε επίθεση εναντίον συγκέντρωσης του LIBRE.

Πέρα από το ότι διεξήχθησαν προεδρικές εκλογές σε έναν γύρο, στην ψηφοφορία οι πολίτες καλούνταν να αναδείξουν τα μέλη του κοινοβουλίου.

Η καταμέτρηση των ψήφων, που διακόπηκε επανειλημμένα, πρακτικά σταμάτησε από τις αρχές της εβδομάδας, καθώς το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE, η εφορευτική επιτροπή) λέει πως πρέπει να επαληθεύσει 2.749 πρακτικά καταμέτρησης που παρουσιάζουν «ασυνέπειες».

Για κάποιο διάστημα στην πρώτη θέση, ο φιλελεύθερος υποψήφιος Σαλβαδόρ Νασράλα, 72 ετών, βρίσκεται κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα πίσω, αν και με ποσοστό μικρότερο της εκατοστιαίας μονάδας, από τον συντηρητικό αντίπαλό του Νάσρι Ασφούρα, τον οποίο υποστήριξε σθεναρά 24ωρα πριν από την ψηφοφορία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Νασράλα κατήγγειλε «κλοπή». Η απερχόμενη πρόεδρος Κάστρο έκανε λόγο για «νόθευση» των εκλογών. Η αρχηγός του κράτους κατήγγειλε έντονα την «ανάμιξη» της Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

