Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε συνολικά 90 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε διάφορες περιφέρειες και στη Μαύρη Θάλασσα, τα περισσότερα (63) στην Μπριάνσκ.

Στην πόλη Τβερ, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Μόσχας, όπου κατά το υπουργείο καταρρίφθηκαν τρία drones, οι τοπικές αρχές ανέφεραν επτά τραυματίες και ζημιές σε πολυκατοικία, που θα επιθεωρηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

