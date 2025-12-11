Σοκ στην Τουρκία με τη σύλληψη του διευθυντή ειδήσεων του Haberturk 

Σοκ προκαλεί στην Τουρκία η σύλληψη του διευθυντή ειδήσεων του μεγάλου τηλεοπτικού δίκτυο Haberturk, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Κατηγορείται για χρήση και παραχώρηση ναρκωτικών σε κοπέλες. Οι ιδιοκτήτες του τηλεοπτικού δικτύου φυλακίστηκαν τον περασμένο μήνα για οικονομικές ατασθαλίες. Συνελήφθησαν και παρουσιάστριες που κατηγορούνται για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι οκτώ άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτα για αγορά, κατοχή ή χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών για προσωπική χρήση και για παροχή χώρου ή ευκαιρίας σε άλλους να τις χρησιμοποιήσουν.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο αρχισυντάκτης του τηλεοπτικού σταθμού Habertürk, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, και η συντάκτρια ξένων ειδήσεων του σταθμού, Ελίφ Κιλίντς, μαζί με άλλους υπόπτους των οποίων τα ονόματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

«Οι ΗΠΑ μας λένε πάρτε ένα σπίρτο και κάψτε τους S-400» - Σοκ στην Τουρκία από τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη Τομ Μπάρακ.

Γκιουρσέλ Τοκμάκογλου, πρώην αρχηγός τμήματος πληροφοριών τουρκικής αεροπορίας: «Θυμάμαι την εποχή που ο Ρούμπιο προσπαθούσε να βάλει πολλά εμπόδια και οι ΗΠΑ είχαν φέρει πολλά εμπόδια που έδεσαν τα χέρια της Τουρκίας στο ζήτημα των S-400. O όρος που θέτουν οι ΗΠΑ δεν είναι η μη χρήση τους, ας το ξεπεράσουμε αυτό. Εδώ μιλούν για τη μη κατοχή τους. Μας λένε μην τους χρησιμοποιείτε, μας λένε 'εξαφανίστε τους S-400'. Σαν να μας λένε 'πάρτε ένα σπίρτο και κάψτε τους'. Μας λένε εξαφανίστε τους κι αν δεν το κάνουμε αυτό μας λένε πως δεν μπορούμε να πάμε στα επόμενα βήματα που αφορούν τις κυρώσεις CAATSA».

Η Τουρκία αποδέχεται τη μη χρήση σε περίπτωση μη πολέμου

Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Τομ Μπάρακ προειδοποιεί πως τα περιθώρια στενεύουν και ο χρόνος τελειώνει

Ντιλέ Τζανοβά, διευθύντρια CNN TURK στην Άγκυρα: «Οι πηγές μας υπενθυμίζουν πως ο Τομ Μπάρακ είχε μιλήσει για 4-6 μήνες και τώρα υπενθυμίζει πως στο θέμα των S-400 ο χρόνος τελειώνει, τα περιθώρια στενεύουν. Μάλιστα, αναφέρουν πως ο Τομ Μπάρακ στέλνει μήνυμα και στις δυο πλευρές πως το θέμα αυτό πρέπει να επιλυθεί. Βέβαια, υπάρχουν δυο τρόποι. Η μη χρήση και η μη κατοχή. Η Τουρκία μπορεί να κινηθεί με τρόπο να μην χρησιμοποιεί όσο δεν δέχεται επίθεση, όμως οι ΗΠΑ δεν το δέχονται αυτό. Ζητούν τη μη κατοχή των S-400 και στο ζήτημα αυτό η Τουρκία μιλάει για ζήτημα παραβίασης κυριαρχίας και δεν το καλοβλέπει».

Τούρκοι αναλυτές: «Η Τουρκία θα πει casus belli και για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών»

«Η αιτία πολέμου για τα 12 μίλια τους σταμάτησε, τώρα θα τους σταματήσουμε με αυτόν τον τρόπο»

Τζοσκούν Μπασμπούγ, στρατιωτικός αναλυτής: «Η Συνθήκη της Λωζάνης αναφέρει αποστρατιωτικοποίηση. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις στρατιώτες, όπλα, πυροβολικό, άρμα μάχης αλλά ούτε να έχεις οχυρά. Η Συνθήκη αναφέρει πως μπορείς να έχεις μόνο αστυνομία και δυνάμεις ασφαλείας, κάτι σαν στρατοχωροφυλακή. Ο θρασύς υπουργός τους αναφέρει πως θα στρατιωτικοποιήσει αυτά τα νησιά και θα παραβιάσει τις συνθήκες. Υπάρχει και η Συνθήκη των Παρισίων. Παρόλα αυτά η Ελλάδα δηλώνει πως υπάρχουν 3.000 νησιά και αναφέρει πως στα 2.000 νησιά θα εγκαταστήσει πυραύλους και δηλώνει πως αλλάζει το αμυντικό δόγμα. Λέει πως κάποτε τους αιθέρες τους προστάτευαν οι αεροπόροι, τις θάλασσες, το ναυτικό, την ξηρά οι πεζικάριοι. Τώρα όμως λέει πως θα εγκαταστήσει αντιαεροπορικά συστήματα και πως θα εγκαταστήσει πυραύλους στα νησιά. Κοιτάξτε τα 12 μίλια εμείς τα θεωρούμε ως αιτία πολέμου...

» Σε περίπτωση που επιχειρήσουν να κάνουν ένα τέτοιο βήμα στρατιωτικοποίησης, η Τουρκία θα κάνει το ίδιο και θα δηλώσει πως κι αυτό είναι αιτία πολέμου και θα κλείσει το ζήτημα με αυτόν τον τρόπο. Οδηγούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Πηγή: skai.gr

