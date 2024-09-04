Η αστυνομία της Δανίας συνέλαβε σήμερα την 21χρονη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ (Greta Thunberg), η οποία συμμετείχε σε διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στη Γάζα, στην Κοπεγχάγη.

Η Τούνμπεργκ είναι μεταξύ των 6 ατόμων που συνελήφθησαν στη διαδήλωση έξω από το πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας στο Reuters, περίπου 20 άτομα μπλόκαραν την είσοδο στο κτίριο και τρία άτομα κατάφεραν να εισέλθουν.

FLASH | La police a arrêté la militante Greta Thunberg devant l’université de Copenhague, au Danemark, lors d'une manifestation contre la guerre menée par Israël en Palestine. pic.twitter.com/C6qcaX58cx — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) September 4, 2024

Φωτογραφία της Τούνμπεργκ που δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Ekstra Bladet την εμφανίζει να φοράει την παλαιστινιακή μαντήλα και τα χέρια της να είναι δεμένα πίσω από την πλάτη της, με χειροπέδες.

Greta Thunberg anholdt i København:https://t.co/sE2JyZzcsq — Ekstra Bladet Breaking (@ebbreaking) September 4, 2024

Η αστυνομία αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τις ταυτότητες των συλληφθέντων, αλλά εκπρόσωπος της οργάνωσης Students Against the Occupation – η ομάδα των φοιτητών που διοργάνωσε την διαδήλως - επιβεβαίωσε στο Reuters, ότι συνελήφθη η Γκρέτα.

Η τελευταία φορά που συνελήφθη η διάσημη ακτιβίστρια ήταν τον Μάιο στην Eurovision, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που έλαβαν χώρα έξω από το Malmo Arena, σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση.

