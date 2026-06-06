Το «παρών» του Αντώνη Σαμαρά για την πολιτική που δεν αντέχει τα κενά

Της Δώρας Αντωνίου

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν θέλησε χθες να κοινοποιήσει τις αποφάσεις που, όπως είπε, έχει πάρει αναφορικά με το ερώτημα αν θα προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος. Όμως, ενώπιον του ακροατηρίου που συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει την ομιλία του στο Ηράκλειο της Κρήτης, ξεδίπλωσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, μην αφήνοντας πολλές αμφιβολίες ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανακοίνωση ίδρυσης νέου φορέα. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε σε γενικόλογες διαπιστώσεις. Μίλησε με πολύ συγκεκριμένη ατζέντα, παρουσίασε προτάσεις και παρεμβάσεις για συγκεκριμένα ζητήματα, ήταν αιχμηρός προς την κυβέρνηση, προσδιόρισε το πολιτικό ακροατήριο στο οποίο θα απευθυνθεί. Εν ολίγοις, παρουσίασε μια πολιτική πλατφόρμα εν αναμονή.

«Η πολιτική - όπως και η φύση και η ιστορία - δεν αντέχει τα κενά» ήταν μία από τις φράσεις κλειδιά που χρησιμοποίησε. Προαναγγέλλοντας επί της ουσίας ότι το κενό που ο ίδιος εντοπίζει στην πολιτική σκηνή της χώρας θα πληρωθεί προσεχώς.

Ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται; Και ως προς αυτό ήταν πολύ σαφής:«Στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο - ένα πρωτοφανές - κενό εκπροσώπησης» είπε και αναφέρθηκε στα δύο εκατομμύρια ψηφοφόρους που έφυγαν από το εκλογικό σώμα ανάμεσα στις εθνικές εκλογές του 2023 και τις ευρωεκλογές του 2024. Και εξειδίκευσε ακόμα περισσότερο το ακροατήριο με το οποίο θέλει να «συνομιλήσει». «Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη. Γιατί η ψυχή της χάθηκε, στο όνομα της εξουσίας και ενός ιδεολογικά ακαθόριστου “κέντρου”», όπως περιέγραψε. Μίλησε για «μια Ελλάδα που δεν ακούγεται. Που αποτελείται όχι μόνο από Κεντροδεξιούς, αλλά από πατριώτες και δημοκράτες όλων των πολιτικών χώρων».

Και δεν άφησε πολλές αμφιβολίες για τα σχέδιά του όταν απάντησε σε όλες τις παρατηρήσεις που δέχεται για την ηλικία του και την προοπτική επανενεργοποίησής του στην κεντρική πολιτική σκηνή: «Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι “επάγγελμα” Και στους αγώνες για την Πατρίδα δεν υπάρχει “σύνταξη”» τόνισε.

Ο κ. Σαμαράς δεν περιορίστηκε μόνο στα εθνικά ζήτήματα, για τα οποία βεβαίως άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, ενώ φρόντισε να καταθέσει τη δική του πρόταση για τις κινήσεις που χρειάζεται να γίνουν στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών. Άνοιξε ένα πλήρες μέτωπο με την ασκούμενη πολιτική από την κυβέρνηση, ενώ υιοθέτησε ένα αφήγημα πολιτικής ταύτισης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εντόπισε κοινές πολιτικές επιλογές στην Οικονομία, στην πολιτική ορθότητα και τη woke ατζέντα, απέδωσε και στους δύο εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης και ίδιες επιλογές στο μεταναστευτικό, για να τους περιγράψει, τελικά, σαν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός κράτησε κρυφά τα χαρτιά του μόνο ως προς τον χρόνο ανακοίνωσης του νέου πολιτικού εγχειρήματος. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι θα επιδιώξει να κινηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χρόνο προκήρυξης των εκλογών. Και αυτό γιατί θέλει να περιορίσει κατά το δυνατόν τον χρόνο έκθεσης στον πόλεμο φθοράς που σίγουρα θα δεχθεί από την πλευρά της κυβέρνησης. Δυσαρέσκεια και διαφωνίες σε σχέση με κυβερνητικές επιλογές είναι δεδομένο ότι καταγράφονται σε ένα τμήμα του παραταξιακού ακροατηρίου. Όπως και ένα μέρος των αποσυσπειρωμένων ψηφοφόρων της Ν.Δ. παραμένει στους αναποφάσιστους ακριβώς γιατί διαφωνεί με επιλογές που γίνονται. Είναι δεδομένο ότι σε αυτό το ακροατήριο πρωτίστως επιδιώκει να «μιλήσει» ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι επίσης δεδομένο ότι η προοπτική ίδρυσης ενός νέου κόμματος, που θα απευθυνθεί στο κεντροδεξιό ακροατήριο και στο πιο συντηρητικό κομμάτι της παράταξης, δεν χαροποιεί την κυβερνητική πλειοψηφία, που φουλάρει τις μηχανές για να ενισχύσει τα ποσοστά της.

Πηγή: skai.gr

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