Το κοκτέιλ των 10 εκατ. δολαρίων που όλοι πίνουν στο US Open

Στο US Open που διεξάγεται αυτό τον καιρό στη Νέα Υόρκη, ένα κοκτέιλ θα ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 10 εκατ. δολάρια πριν λήξει η διοργάνωση, στις 8 Σεπτεμβρίου, αναφέρει το CNN.

Μόνο από τις πωλήσεις του ποτού θα μπορούσαν να καλυφθούν τα έπαθλα για τους πρωταθλητές στα μονά ανδρών και γυναικών. Ο καθένας λαμβάνει φέτος 3,6 εκατ. δολάρια.

Το Honey Deuce, που φτιάχνεται με βότκα, λεμονάδα και λικέρ βατόμουρου, ενώ στην κορυφή του ποτηριού τοποθετούνται τρεις μπάλες από πεπόνι, γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Και η επιτυχία έρχεται ως αποτέλεσμα του πετυχημένου μάρκετινγκ που τοποθέτησε το ποτό στην ιδιαίτερα δημοφιλή διοργάνωση τένις.

Το US Open είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Την πρώτη ημέρα φέτος, στις 25 Αυγούστου, μπήκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν αγώνα 74.641 άτομα, που πρόκειται για αριθμό ρεκόρ.

Η τεράστια προσέλευση, βέβαια, φέρνει δυσαρέσκεια στους παραδοσιακούς θαυμαστές της διοργάνωσης, οι οποίοι πλέον στριμώχνονται με τα πλήθη για να παρακολυθήσουν αγώνες τένις.

Η Ένωση Αντισφαίρισης των ΗΠΑ στοχεύει να προσελκύσει 1 εκατομμύριο οπαδούς στο US Open φέτος -τους περισσότερους στην 56χρονη ιστορία του- σύμφωνα με το Sports Business Journal.

Έτσι όλο και πιο πολύ θα αγοράζουν το δημοφιλές, αλλά ολοένα και πιο ακριβό, ποτό του τουρνουά.

Πώς γεννήθηκε το Honey Deuce

Το κοκτέιλ έχει τις ρίζες του πίσω στο 2007, όταν η πανάκριβη γαλλική βότκα Grey Goose έγινε για δεύτερη χρονιά χορηγός στο US Open. Η συμφωνία παρατάθηκε το 2023 για άλλα πέντε χρόνια.

Η Grey Goose χρειαζόταν ένα ποτό που να μπορεί να σερβίρεται σε περιβάλλον με πολύ κόσμο και να έχει ελαφριά και αναζωογονητική γεύση τις ζεστές μέρες.

Το ποτό επινοήθηκε από έναν ιδιοκτήτη εστιατορίου, τον Nick Mautone, ο οποίος βρισκόταν σε αγορά αγροτικών προϊόντων όταν του ήρθε η ιδέα.

«Είδε ένα πεπόνι και σκέφτηκε ποια είναι η γεύση του καλοκαιριού;» είπε στο CNN ο Aleco Azqueta, αντιπρόεδρος μάρκετινγκ της Grey Goose.

Και έτσι γεννήθηκε το Honey Deuce. To deuce είναι όρος του τένις όταν οι παίκτες είναι ισόπαλοι στο 40-40

Το κοκτέιλ, που φτιάχνεται με βότκα Grey Goose, λεμονάδα και μια στάλα λικέρ βατόμουρου Chambord, με τρία κομμάτια πεπονιού στο χείλος του ποτηριού που μοιάζουν με μπάλες του τένις, έχει γίνει το αστέρι του φετινού US Open αλλά και των social media.

Στην περσινή διοργάνωση πωλήθηκαν 460.275 κοκτέιλ Honey Deuce για 22 δολάρια το καθένα, σε πλαστικό ποτήρι το οποίο όλοι κρατούσαν για αναμνηστικό. Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 10,1 εκατ. δολαρίων.

Έχει γίνει τόσο δημοφιλές που το τουρνουά έχει στήσει διάφορα υπαίθρια μπαρ διάσπαρτα τα οποία πωλούν μόνο το ποτό.

Συνολικά, περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια Honey Deuces έχουν πουληθεί στο US Open από τη δημιουργία του πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, με τις πωλήσεις πιθανότατα να σπάσουν ρεκόρ και φέτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.