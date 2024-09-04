Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στη δημοσιότητα δίνεται εντός της ημέρας το τελικό πόρισμα της πολυετούς ανεξάρτητης δημόσιας έρευνας για τις συνθήκες της πολύνεκρης τραγωδίας του Πύργου Γκρένφελ του δυτικού Λονδίνου, όταν 72 ένοικοι έχασαν τη ζωή τους μετά από πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά στη 24ώροφη πολυκατοικία είχε ξεκινήσει από ψυγείο καταψύκτη σε διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου. Οι φλόγες κάλυψαν τους υπόλοιπους 19 υψηλότερους ορόφους εντός 14 λεπτών.

Η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς έχει αποδοθεί από το πόρισμα της πρώτης φάσης της ίδιας έρευνας στο ακατάλληλο μονωτικό και διακοσμητικό περίβλημα του κτιρίου. Αυτή η σχετικά φθηνή εξωτερική επένδυση, που βασιζόταν σε εύφλεκτο υλικό, είχε τοποθετηθεί λίγο καιρό πριν από την πυρκαγιά.

Η έκθεση από την επιτροπή υπό τον πρώην δικαστικό σερ Μάρτιν Μουρ-Μπικ έχει ήδη δοθεί στους επιζώντες και στους συγγενείς των θυμάτων, που ζητούν «απαντήσεις και δικαιοσύνη».

Αναμένεται να αποδίδει ευθύνες σε διαδοχικές κυβερνήσεις, στην ευρύτερη οικοδομική βιομηχανία, αλλά και στην πυροσβεστική, που είχε δώσει εντολή στους ενοίκους να περιμένουν διάσωση στα διαμερίσματά τους.

Το πόρισμα δεν έχει νομική-ποινική ισχύ, αλλά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τη Μητροπολιτική Αστυνομία η οποία διεξάγει αυτό που έχει περιγραφεί ως «η πιο περίπλοκη αστυνομική έρευνα στην ιστορία της Βρετανίας».

Τα αποδεικτικά στοιχεία από τον Πύργο συλλέγονταν επί 415 ημέρες και βρίσκονται σε μια αποθήκη του Λονδίνου, σε ποσότητα που θα γέμιζε 25 διώροφα λεωφορεία.

Εν τω μεταξύ, η ίδια ακατάλληλη επένδυση έχει εντοπιστεί έκτοτε σε 4.613 ψηλά κτίρια της Βρετανίας, με τις εργασίες αντικατάστασης να έχουν ξεκινήσει σε λιγότερα από τα μισά.

