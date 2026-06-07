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Φωτιές σε Φθιώτιδα και Φάρσαλα - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής στην Αγία Τριάδα Μώλου στη Φθιώτιδα καθώς και σε αγροτοδασική έκταση στην Καλλιθέα Φαρσάλων

UPDATE: 15:47
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Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου στη Φθιώτιδα καθώς και σε αγροτοδασική έκταση στην Καλλιθέα Φαρσάλων

Στο πρώτο μέτωπο, κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Στην κατάσβεση βοηθούν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Στα Φάρσαλα επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.  

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πυρκαγιά Φθιώτιδα Φωτιά Φωτιά Τώρα
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