Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου στη Φθιώτιδα καθώς και σε αγροτοδασική έκταση στην Καλλιθέα Φαρσάλων.

Στο πρώτο μέτωπο, κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Στην κατάσβεση βοηθούν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026

Στα Φάρσαλα επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

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