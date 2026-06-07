Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου στη Φθιώτιδα καθώς και σε αγροτοδασική έκταση στην Καλλιθέα Φαρσάλων.
Στο πρώτο μέτωπο, κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Στην κατάσβεση βοηθούν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026
Στα Φάρσαλα επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
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