Με μια αιχμηρή ανακοίνωση απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την ΕΡΤ, κατηγορώντας τον Γενικό Διευθυντή των «ερυθρολεύκων», Νίκο Λεπενιώτη, για συκοφαντικές δηλώσεις και προτείνοντας με σαρκαστικό ύφος να αναλάβει ο ίδιος ρόλο σχολιαστή στα επόμενα παιχνίδια.

«Έπειτα από το νέο τηλεοπτικό παραλήρημα του έκπτωτου Νίκου Λεπενιώτη, καθώς και την επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την ΕΡΤ Α.Ε., καλούμε τη δημόσια τηλεόραση να ικανοποιήσει στον απόλυτο βαθμό τις απαιτήσεις του καταδικασμένου παράγοντα.

Προτείνουμε στα εναπομείναντα ματς να αναλάβει ο Ν.Λ., ο οποίος αποκάλεσε την ΕΡΤ «χούντα», καθήκοντα σχολιαστού με δυνατότητα live παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Μπορεί, φυσικά, αν και εφόσον το θελήσει, όπως προσκαλέσει στο προσωπικό του πάνελ και κάποιον απ’ τους δημοσιογραφικούς του κουμπάρους.

Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε άλλο με τον Ν.Λ. (σ.σ. Νίκος Λεπενιώτης), ούτως ή άλλως έχουν επιληφθεί ήδη οι Αρχές, που θεωρούμε αυτονόητο ότι θα καταδικάσουν και πάλι έναν κοινό συκοφάντη», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση.

Ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR



Έπειτα από το νέο τηλεοπτικό παραλήρημα του έκπτωτου Νίκου Λεπενιώτη, καθώς και την επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την ΕΡΤ Α.Ε., καλούμε τη δημόσια τηλεόραση να ικανοποιήσει στον απόλυτο βαθμό τις απαιτήσεις του καταδικασμένου παράγοντα.… pic.twitter.com/ZYfGcfyDj6 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 7, 2026

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