Στις κάλπες αναζητείται διέξοδος από την πολιτική κρίση στο Κόσοβο που διαρκεί περίπου ενάμισι χρόνο. Η ψηφοφορία στις βουλευτικές εκλογές εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, μέχρι τη 1 μ.μ. προσήλθε για να ψηφίσει το 15,1% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Στο Κόσοβο δικαίωμα ψήφου έχουν 2.092.174 πολίτες.

Η βουλή απαρτίζεται από 120 βουλευτές εκ των οποίων οι 20 προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες. Στη σερβική εθνική κοινότητας ανήκουν 10 έδρες.

Το πολιτικό σκηνικό δεν άλλαξε σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, το Δεκέμβριο του 2025. Το κίνημα «Αυτοδιάθεση» (VV), η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK) και το Δημοκρατικό Κόμμα (PDK) είναι οι βασικοί παράγοντες σ αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Η «Αυτοδιάθεση» που ηγείται ο Άλμπιν Κούρτι θεωρείται φαβορί για τη νίκη και ίσως με υψηλό ποσοστό, αλλά αυτό για το Κόσοβο δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα υπάρξει πολιτική σταθερότητα. Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές το κόμμα του Κούρτι έλαβε ποσοστό μεγαλύτερο του 51% είχε άνετη πλειοψηφία στη βουλή, σχημάτισε κυβέρνηση, ωστόσο δεν επετεύχθη ευρεία συναίνεση κατά την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας και η βουλή διαλύθηκε.

Η παρατεινόμενη πολιτική κρίση στο Κόσοβο προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην οικονομία. Ο υψηλός πληθωρισμός (7,5% τον Απρίλιο του 2026) η απουσία ξένων επενδύσεων και η αδυναμία άντλησης ευρωπαϊκών πόρων εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας, προκαλούν έντονα κοινωνικά προβλήματα.

Η πολιτική κρίση αποτελεί τροχοπέδη και στη συνέχιση του διαλόγου για την ομαλοποίηση των σχέσεων Βελιγραδίου -Πρίστινας που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, απηύθυναν έκκληση σε όλους του πολιτικούς παράγοντες να επιδείξουν υπευθυνότητα για να αποκατασταθεί η λειτουργία των θεσμών.

Στις περιοχές του Κοσόβου όπου κυριαρχεί το σερβικό στοιχείο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα όσον αφορά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Η «Σερβική Λίστα» που υποστηρίζεται από το Βελιγράδι αναμένεται να καταλάβει τις περισσότερες έδρες που ανήκουν στη σερβική εθνική κοινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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