Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με το Ιράν για την ανάκτηση και καταστροφή των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί εδώ και τρεις μήνες. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να αποδυναμώνει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν ώστε οι αμερικανικές δυνάμεις να μπορούν να ανακτήσουν το υλικό με ασφάλεια.

«Αν καταλήξουμε σε συμφωνία και έχουμε πλέον φιλικές σχέσεις, θα πάμε όλοι μαζί. Θα χρησιμοποιήσουμε τον δικό μας εξοπλισμό. Θα το απομακρύνουμε και θα το καταστρέψουμε, είτε επιτόπου είτε εκτός εγκαταστάσεων», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC News.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν και χωρίς τη συναίνεση του Ιράν. «Θα πάμε μαζί τους ή χωρίς αυτούς. Αλλά δεν θα έχουμε ανθρώπους να μας πυροβολούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε επίσης ότι, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η Ουάσιγκτον θα εντείνει τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης. «Αν δεν κάνουμε συμφωνία, τότε θα τους πλήξουμε στρατιωτικά με πολύ σκληρό τρόπο. Και θα περιμένουμε να το κάνουμε αυτό πριν προχωρήσουμε, ώστε να έχουμε ασφάλεια σε κάθε περίπτωση», είπε.

«Πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι επιμένει σε αυστηρότερους όρους που θα αποκλείουν όχι μόνο την ανάπτυξη αλλά και την αγορά ή απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Στη συνέντευξή του στο NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν στενά τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις μέσω διαστημικών συστημάτων επιτήρησης. «Έχουμε κάμερες παντού. Αν περπατούσατε εκεί, θα μπορούσα να διαβάσω το μικρό σας όνομα στο πέτο σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι σκοπεύει να διατηρήσει τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή έως την «ολοκλήρωση» της συμφωνίας, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί πως βρίσκονται σε κίνδυνο.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις, είπε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη αποδεχθεί πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά ο ίδιος ζήτησε να προστεθεί ρητά στη συμφωνία ότι το Ιράν δεν θα μπορεί ούτε να αγοράζει, να αποκτά ή να προμηθεύεται τέτοια όπλα από τρίτους. «Δεν έχουν το δικαίωμα να αναπτύσσουν, να αγοράζουν ή να αποκτούν πυρηνικά όπλα», τόνισε.

«Πιο λογική η νέα ηγεσία»

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη νέα ιρανική ηγεσία «πιο λογική και πολύ έξυπνη» μετά τις ανακατατάξεις που προκάλεσαν οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις και δήλωσε ανοιχτός σε απευθείας συνομιλίες με τον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εφόσον εκείνος το επιθυμεί. «Δεν έχω μιλήσει απευθείας μαζί του, αλλά θα το έκανα», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται «πολύ κοντά» σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ χαρακτήρισε τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, «πιο λογικό» από τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθεί να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. «Είναι νεότερος. Νομίζω πιο λογικός. Είναι σοβαρά τραυματισμένος, αλλά υπάρχει και μια γενναιότητα σε αυτό», δήλωσε.

Ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει εάν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία του Ιρανού ηγέτη, αφήνοντας πάντως να εννοηθεί ότι διαθέτει σχετικές πληροφορίες. «Δεν θέλω να πω αν ξέρω πού βρίσκεται, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το γνωρίζω», ανέφερε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι επιδιώκει μια συμφωνία που θα απαγορεύει στο Ιράν όχι μόνο να αναπτύσσει αλλά και να αγοράζει ή να αποκτά πυρηνικά όπλα, ενώ υποστήριξε ότι η νέα ηγεσία της Τεχεράνης εμφανίζεται πιο πρόθυμη να διαπραγματευτεί.

Αναφερόμενος στους Ιρανούς, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι «είναι ισχυροί και υπερήφανοι άνθρωποι», αλλά πρόσθεσε πως η Τεχεράνη θα χρειαστεί να εγκαταλείψει πρακτικές δεκαετιών. «Υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν πίστευαν ότι θα έκαναν και τώρα θα πρέπει να τα κάνουν. Δεν έχουν άλλη επιλογή», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι μια νέα συμφωνία δεν θα συνοδευτεί από άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. «Αυτό έρχεται μετά. Αν συμπεριφερθούν σωστά, αν κάνουν καλή δουλειά, τότε αρχίζουμε να συζητάμε», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επέκρινε τον Ομπάμα για τη μεταφορά 400 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν λίγο μετά την υπογραφή της προηγούμενης συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη ωφελήθηκε σημαντικά από την άρση των οικονομικών περιορισμών.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι δεν μετανιώνει που δεν κατάφερε να αντικαταστήσει τη συμφωνία του Ομπάμα με μια νέα συμφωνία κατά την πρώτη του θητεία, παρά τις σχετικές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει τότε.

Ο Τραμπ απέρριψε την κριτική ότι δεν κατάφερε να διαπραγματευτεί νέα συμφωνία με το Ιράν κατά την πρώτη του θητεία, υποστηρίζοντας ότι τότε δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες. «Δεν ήταν έτοιμοι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η σημερινή συγκυρία είναι ευνοϊκότερη για την επίτευξη συμφωνίας.

Όταν η δημοσιογράφος του NBC τον πίεσε να εξηγήσει γιατί δεν κατέληξε σε νέα συμφωνία εκείνη την περίοδο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι τέτοιες διαπραγματεύσεις απαιτούν χρόνο. «Χρειάζονται χρόνια για να γίνουν αυτά τα πράγματα», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι το ιρανικό καθεστώς επί δεκαετίες βρισκόταν σε σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτοί οι άνθρωποι πολεμούν εδώ και 47 χρόνια. Έχουν σκοτώσει Αμερικανούς. Έχουν ακρωτηριάσει ανθρώπους, έχουν προκαλέσει φρικτά τραύματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας γιατί θεωρεί ότι η επίτευξη μιας μόνιμης συμφωνίας είναι μια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν σχεδιάζει προς το παρόν την αποχώρηση των περίπου 50.000 Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή, παρά την προσωρινή εκεχειρία και την εκτίμησή του ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα.

«Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό τους», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη διατηρεί πλέον μόνο ένα μικρό μέρος του προπολεμικού πυραυλικού της οπλοστασίου. Ωστόσο, χαρακτήρισε «ανεπιθύμητη» μια πρόωρη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός πίεσης στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. «Θα τους κρατήσουμε εκεί μέχρι να υπάρξει ολοκλήρωση», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε μάλιστα την έκβαση της σύγκρουσης με τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας ότι ο πόλεμος συνέβαλε στην άνοδο των τιμών της ενέργειας λόγω των προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ. Υποστήριξε όμως ότι το κόστος αυτό είναι προσωρινό και δικαιολογείται από τον στρατηγικό στόχο της αποτροπής ενός πυρηνικά εξοπλισμένου Ιράν.

«Το βασικό είναι ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν θα το επιτρέψουμε», τόνισε, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι μετά την επίτευξη συμφωνίας οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν και οι οικονομικές πιέσεις θα αμβλυνθούν.





Πηγή: skai.gr

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