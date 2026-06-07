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Νετανιάχου: Χτυπήσαμε κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό - Βίντεο και φωτογραφίες

Από την επίθεση έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται βίντεο και φωτογραφίες, με τις ζημιές που προκλήθηκαν και τους κατοίκους της Βηρυτού να κοιτούν πανικόβλητοι

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Βηρυτός

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στη Νταχία της Βηρυτού ως αντίποινα για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσαν οι IDF.

Όπως επιβεβαίωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, έγιναν αεροπορικές επιδρομές εναντίον «κτιρίων διοίκησης τρομοκρατών» στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σε μια περιοχή-οχυρό της Χεζμπολάχ.

Η ισραηλινή αεροπορία ανακοίνωσε επίσης ότι εκτόξευσε 3 πυραύλους στη Βηρυτό.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες μέχρι στιγμής:

Βηρυτός

Βηρυτός

Βηρυτός

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ισραήλ IDF Χεζμπολάχ Βηρυτός
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