Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στη Νταχία της Βηρυτού ως αντίποινα για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσαν οι IDF.

Όπως επιβεβαίωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, έγιναν αεροπορικές επιδρομές εναντίον «κτιρίων διοίκησης τρομοκρατών» στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σε μια περιοχή-οχυρό της Χεζμπολάχ.

Η ισραηλινή αεροπορία ανακοίνωσε επίσης ότι εκτόξευσε 3 πυραύλους στη Βηρυτό.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες μέχρι στιγμής:

‼️‼️🇱🇧🇮🇱 #Urgent The Israeli Defense Forces have started bombing the Dahieh district in Beirut, the capital of Lebanon.



A joint statement from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz:



"According to the instructions of Prime Minister Netanyahu… pic.twitter.com/ZYkyNntg4L — Visioner (@visionergeo) June 7, 2026

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Πηγή: skai.gr

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