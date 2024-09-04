Πόλεμος στην Ουκρανία: Καρατομήσεις υπουργών από Ζελένσκι ενόψει «δύσκολου χειμώνα»

Σε μαζικές καρατομήσεις κυβερνητικών στελεχών και επικεφαλής φορέων προχωρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει του «δύσκολου χειμώνα» στο μέτωπο. Μετά την προέλαση στο Κουρσκ, η Ρωσία φαίνεται ότι αναλαμβάνει εκ νέου την πρωτοβουλία των κινήσεων, προωθούμενη προς τη στρατηγικής σημασίας περιοχή του Ποκρόφσκ, η οποία αποτελεί επιμελητειακό κόμβο για το Κίεβο, και επιτιθέμενη ακόμα και στη δυτική Ουκρανία, στα σύνορα με την Πολωνία. Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι κατέλαβαν νέο οικισμό, την Πρεχίστιβκα.

Προωθώντας «ευρύ ανασχηματισμό», όπως χαρακτηρίζεται στο Κίεβο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας φαίνεται ότι καρατομεί υπουργούς και στελέχη κρατικών φορέων, είτε για λόγους διαφθοράς, είτε επειδή δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, είτε, όπως λένε οι αντίπαλοί του, ως «εξιλαστήρια θύματα» και «αποδιοπομπαίους τράγους», όποτε η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει κοινωνικοπολιτικά και στρατιωτικά προβλήματα.



Η παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα και ένας σημαντικός ανασχηματισμός της κυβέρνησης «αναμενόταν εδώ και πολύ καιρό» ενόψει δύσκολων λίγων μηνών για την Ουκρανία, σχολίασε βουλευτής στην εφημερίδα Kyiv Independent. Την Τρίτη, ο Ζελένσκι απέπεμψε τον αναπληρωτή προσωπάρχη του, Ροστισλάβ Σούρμα.



«Είναι ένας μεγάλος ανασχηματισμός. Αναμενόταν πολύ καιρό πριν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ολεξάντρ Μερέζκο, Ουκρανός βουλευτής και πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του κοινοβουλίου. «Μπροστά μας έχουμε δύσκολες στιγμές, ένα δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα. Ίσως αυτός ο ανασχηματισμός σχετίζεται με κάποιο τρόπο με τη νέα περίοδο προκλήσεων για την Ουκρανία» σημείωσε ο νομοθέτης.



Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Ουκρανίας Ρουσλάν Στεφαντσούκ ανέφερε από πλευράς του ότι ο Κουλέμπα είχε ήδη υποβάλει την επιστολή παραίτησής του. Πρόσθεσε ότι η παραίτηση του Κουλέμπα θα «εξεταστεί σε μια από τις προσεχείς συνεδριάσεις της ολομέλειας», αλλά δεν έδωσε ημερομηνία.



Η δήλωση αυτή ακολούθησε μια σειρά άλλων υψηλόβαθμων υπουργών που υπέβαλαν τις επιστολές παραίτησής τους την προηγούμενη μέρα — ο υπουργός Στρατηγικής Βιομηχανιών Αλεξάντερ Καμίσιν, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντένις Μάλιουσκα, ο υπουργός Οικολογίας Ρουσλάν Στρίλετς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για την Ευρωπαϊκή και Ευρωατλαντική Ολοκλήρωση Όλχα Στεφανίσινα και η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Επανένταξης Ιρίνα Βερεσούκ.



Ο Βιτάλι Κόβαλ, επικεφαλής του Ταμείου Κρατικής Περιουσίας της Ουκρανίας (SPFU), υπέβαλε επίσης την παραίτησή του εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Οι λόγοι των παραιτήσεων δεν διευκρινίστηκαν. Η είδηση ήρθε μετά από μήνες δημοσιεύσεων στα ουκρανικά ΜΜΕ για πιθανή αντικατάσταση αρκετών Ουκρανών υπουργών.



Ο ανασχηματισμός έρχεται εν μέσω της ενίσχυσης τις ρωσικής επίθεσης σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες και μιας επιδεινούμενης ενεργειακής κρίσης στη χώρα.



Το μεγαλύτερο εναέριο χτύπημα ποτέ εναντίον της Ουκρανίας έλαβε χώρα στις 26 Αυγούστου, με τη Ρωσία να εκτοξεύει πάνω από 230 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να στοχεύει και πάλι ενεργειακές υποδομές, ασκώντας περαιτέρω πίεση στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας καθώς πλησιάζουν το φθινόπωρο και ο χειμώνας.



Στις 3 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώθηκε ότι ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας δικτύων Ukrenergo της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Κρουντίσκι παύθηκε από τα καθήκοντά του την προηγούμενη ημέρα.

Η απόλυσή του ήρθε μετά από μέρες εικασιών για το μέλλον του στην εταιρεία, με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε τη «Δαμόκλειο σπάθη» με το σκεπτικό ότι δεν προστατεύει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις εν μέσω εντεινόμενων ρωσικών επιθέσεων.



Οι τελευταίες ημέρες ήταν ιδιαίτερα φονικές στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να εξαπολύει καταστροφικές πυραυλικές επιθέσεις επί τρεις συνεχόμενες ημέρες.



Τουλάχιστον επτά άμαχοι σκοτώθηκαν και 47 τραυματίστηκαν στο Λβιβ τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Σεπτεμβρίου. Παιδιά ήταν μεταξύ των θυμάτων, ανέφεραν ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας Λβιβ Μαξίμ Κοζίτσκι και ο δήμαρχος Αντρίι Σαντοβί.



Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της πόλης Πολτάβα στις 3 Σεπτεμβρίου, σκοτώνοντας 53 ανθρώπους και τραυματίζοντας σχεδόν 300. Στην επίθεση επλήγησαν το Στρατιωτικό Ινστιτούτο Επικοινωνιών και μια γειτονική ιατρική μονάδα. Το κτίριο του εκπαιδευτικού ιδρύματος καταστράφηκε μερικώς, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι.



Τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Σεπτεμβρίου, πολλά κύματα εκρήξεων ακούστηκαν στο Κίεβο, όταν η αεράμυνα αναχαίτισε πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους σε μια ακόμη επίθεση στην πρωτεύουσα. Τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Πηγή: skai.gr

