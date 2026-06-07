Σεισμοί στην Εύβοια: Κλειστά αύριο Γυμνάσιο και δημοτικά στο Μαντούδι - Κανονικά οι Πανελλήνιες

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο για προληπτικούς λόγους όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, μετά τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν την Κυριακή στη βόρεια Εύβοια. Οι πανελλήνιες εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής, σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιώργο Τσαπουρνιώτη στον ΣΚΑϊ 100,3.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, ωστόσο υπάρχουν «εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο με κατολισθήσεις, αλλά και ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι και στη Δαφνούσα».

Ο κ. Τσαπουρνιώτης σημείωσε πως «το οδικό δίκτυο είναι πλέον ανοικτό. Η κατολίσθηση έχει αντιμετωπιστεί ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για σύσταση συντονιστικού οργάνου, με τη συμμετοχή του προέδρου του ΟΑΣΠ Ευθύμιου Λέκκα, ώστε να γίνει άμεσα οι καταγραφές στις ζημίες των κτιρίων».

Σημειώνεται ότι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών γύρω στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής με επίκεντρο τη βόρεια Εύβοια, οι οποίες έγιναν έντονα αισθητές και στην Αττική.

Η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:58 και ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 14,1 χιλιόμετρα.



Τέσσερα λεπτά αργότερα, η περιοχή επλήγη από νέο, ισχυρότερο σεισμό, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ. Η δεύτερη δόνηση είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας και το εστιακό βάθος 13,1 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί την μεγάλη ένταση με την οποία έγιναν αισθητοί οι σεισμοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Μέχρι τις 14:30 της Κυριακής είχαν καταγραφεί 10 μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο να έχει μέγεθος 3,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Πηγή: skai.gr

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