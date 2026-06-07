Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Στάρμερ, Μακρόν, Μέρτς και Ζελένσκι για να ενισχύσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό στην υποστήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει στρατιωτική, οικονομική και στρατηγική αποτυχία, καθώς συνεχίζει τον πόλεμο, σύμφωνα με την ανακοίνωση των συμμάχων.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση Ζελένσκι για τετ – α – τετ συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, ενώ ο πόλεμος μαίνεται σε ευρωπαϊκά εδάφη για πάνω από τέσσερα χρόνια.

Σήμερα Κυριακή, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι αποδεικνύουν τη συνεχιζόμενη υποστήριξή στον Ουκρανό πρόεδρο, την ώρα που το Κρεμλίνο έδειξε απροθυμία διαλόγου και ο Τραμπ φαίνεται πλήρως απασχολημένος στον πόλεμο με το Ιράν.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Η προεδρική κατοικία του Μεγάρου των Ηλυσίων ήταν αυτή που επιβεβαίωσε την σημερινή συνάντηση Στάρμερ, Μακρόν, Μέρτς και Ζελένσκι στο Λονδίνο. Η επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε επισήμανε ότι «η συνάντηση θα τους βοηθήσει να συνεχίσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό της υποστήριξης της Ουκρανίας αλλά και της αυξανόμενης πίεσης προς την Ρωσία (…) η οποία αντιμετωπίζει στρατιωτική, οικονομική και στρατηγική αποτυχία επιμένοντας, ανεπιτυχώς, στην πρώτη γραμμή ενός αιματηρού πολέμου».

Πηγή: Deutsche Welle

Η συνάντηση πραγματοποιείται μόλις λίγες ημέρες μετά από την απόρριψη του Κρεμλίνου στην πρόταση Ζελένσκι μιας τετ – α – τετ συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Οι παραδοσιακοί σύμμαχοι, αναπόφευκτα, συνεχίζουν να προβληματίζονται για τον πόλεμο ο οποίος μαίνεται επί ευρωπαϊκών εδαφών για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.«Απουσία» Τραμπ – η Ουκρανία συνεχίζει να μάχεταιΟ Ουκρανός πρόεδρος επιζητά περισσότερο από ποτέ τη βοήθεια των ευρωπαίων συμμάχων καθώς ανησυχεί ότι η προσοχή του Αμερικανού προέδρου είναι στραμμένη στο Ιράν. Χαρακτηριστικό, ότι ο Τραμπ αρκέστηκε να δηλώσει, μετά την ανοιχτή πρόταση Ζελένσκι σε Πούτιν, «θα ήταν εξαιρετικό αυτοί να συναντηθούν», χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.Η Ουκρανία συνεχίζει να δέχεται απανωτούς βομβαρδισμούς από τη Ρωσία με πολλούς νεκρούς και ακόμα περισσότερους τραυματίες. Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί, ότι μόλις χθες, το Κίεβο έδειξε τις δυνατότητες του εξοπλισμού του καταφέρνοντας να στοχεύσει «οπλοστάσια και μια βάση» του ρωσικού Ναυτικού στην Αγία Πετρούπολη με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κάλυψαν απόσταση 1000 χιλιομέτρων.Οι δηλώσεις και οι κινήσεις των ευρωπαίων συμμάχωνΟι ηγέτες Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας δεν έχουν κάνει κάποια νέα δήλωση μετά την ανακοίνωση της συνάντησης. Όμως ο Μακρόν την Παρασκευή είχε δηλώσει ότι «Ουκρανία και Ρωσία είναι αυτές που πρέπει να σχεδιάσουν ένα ειρηνευτικό πλάνο όμως οι ευρωπαίοι είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό».Ενώ, ο Μέρτς από τη σύνοδο των Δυτικών Βαλκανίων, ξεκαθάρισε ότι «είμαστε ανοιχτοί για διάλογο, αυτό που λείπει είναι η θέληση του Πούτιν». Χαρακτηριστική ένδειξη της συσπείρωσης των συμμάχων, γενικά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, είναι και η υπογραφή του «συμφώνου ασφαλείας» μεταξύ Βρετανίας και Πολωνίας, τον προηγούμενο μήνα. Ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει ότι «δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση για τις χώρες μας από την πρόκληση της ρωσικής επιθετικότητας (…) και σε αυτό το πλαίσιο υπογράφουμε αυτή τη συμφωνία».

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